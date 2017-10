Mit Winkel – ohne Zollstock Die Stolperstellen des Fußgängerwegs in der Schweigstraße in Weißwasser werden derzeit geebnet.

Mike Bär (r.) und Steffen Socke vom Garten und Landschaftsbau Nitruck aus Klitten. © Joachim Rehle

Mike Bär und Steffen Socke vom Garten und Landschaftsbau Nitruck aus Klitten ebnen die Stolperstellen des Fußgängerwegs in der Schweigstraße in Weißwasser. Bei der Sanierung wird zuerst der Unterboden befestigt, dann werden neue Pflastersteine gesetzt. Damit alles in einer Linie ist, verwendet Mike Bär einen Winkel. Spaß macht die Arbeit bei dem augenblicklich fantastischen Herbstwetter ohnehin. Das ist kaum zu übersehen. (SZ)

