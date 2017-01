Mit Werbung einen Platz in der Historie sichern Thomas Scholle bereitet die neue Chronik für Stolpen zum Stadtjubiläum 2018 vor. Jetzt geht es um die Finanzierung.

Stolpen – hier ein Archivfoto vom Sommer – feiert 2018 sein 800-jähriges Stadtjubiläum. © Dirk Zschiedrich

Die Stadt Stolpen feiert im Jahr 2018 ihr 800-jähriges Jubiläum. Viele Stolpener haben schon Aufgaben übernommen, um das Fest vorzubereiten. Zum Beispiel arbeitet der Geologe Thomas Scholle an einer Chronik der etwas anderen Art.

Es ist ein Aufsatzband, an dem viele Autoren mit ihren geschichtlichen Beiträgen beteiligt sind. Die ersten Texte liegen bereits auf seinen Tisch. Nun geht es um die Finanzierung des Projektes. Doch auch da hat Thomas Scholle bereits Ideen. Unter der Schirmherrschaft des Gewerbevereins ist zunächst eine erste Auflage von 1 000 Heften geplant. Allerdings ist eine Nachauflage innerhalb von drei bis vier Wochen möglich. Die Finanzierung steht auf vier Säulen: Gewerbeverein, Crowdfunding (eine Internetspendenaktion) sowie Werbung und Sponsoring.

Der Gewerbeverein wird als Herausgeber des Aufsatzbandes auftreten. Die Crowdfunding-Aktion soll so ablaufen: Indem Interessenten ihre Exemplare vorab kaufen, finanzieren sie damit die Druckkosten. Werbung soll ebenso eine wichtige Rolle spielen. Auf Extraseiten im Heft sollen möglichst viele ortsansässige Firmen ihre Visitenkarte hinterlassen.

Der Preis pro Heft werde bei 20 bis 25 Euro liegen. Der konkrete Preis stehe aber erst im Februar fest. Nach den bisherigen Planungen werden die Hefte ab dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Stolpen zur Verfügung stehen. Im Gewerbeverein habe man intensiv darüber diskutiert, ob das Projekt auch über Werbung finanziert werden kann. „Die Werbung dient hier nicht nur der Finanzierung der Druckkosten, sondern ist ein ganz besonderes Zeitdokument. Viele ältere Chroniken enthalten solche Firmenanzeigen, die übrigens bei der Rekonstruktion der Stadtgeschichte sehr hilfreich sind“, sagt Thomas Scholle. Ein Beispiel hat er auch parat. In Stolpen gab es um 1900 ein Café Deutscher. An das könne sich niemand mehr erinnern. Es befand sich übrigens in der heutigen Rudolf-Breitscheid-Straße gegenüber der Metallwarenfabrik Püschner. „Ohne Werbung von damals hätten wir dieses Detail nicht klären können“, sagt der Geologe.

Zielgruppen für den Aufsatzband sind interessierte Bürger in Stolpen und den Ortsteilen, Heimatforscher, Bibliotheken und Einrichtungen in der Umgebung. Die Initiatoren denken auch an ehemalige und neue Bürger von Stolpen. Es gebe bereits gute Signale von Gewerbetreibenden, die diesen Band als ganz besonderes Werbegeschenk nutzen wollen. Der Vertrieb soll über den Gewerbeverein erfolgen, allerdings auch über Buchläden und über die Tourist-Information. Hierzu werden noch Abstimmungen stattfinden. Alle Autoren arbeiten ehrenamtlich und erhalten lediglich drei Belegexemplare. Honorare sind nicht vorgesehen, allerdings ist ein kleines, eher symbolisches Budget für Sachkosten vorhanden. Andernfalls würden die Druckkosten ausufern.

Ein berühmter Kinderbuchautor

Nachdem die ersten Texte bereits eingegangen sind, hat Thomas Scholle schon bemerkt, dass es einige besonders spannende Themen gibt. Ihm fallen in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Kindheitserinnerungen von Albert Sixtus, dem Autor der Häschenschule und anderer Kinderbücher, ein. Er lebte von 1895 bis 1902 in Stolpen. Sein Vater war Landgendarm. Albert Sixtus hat seine Kindheit in Stolpen sehr detailliert beschrieben. Dieses bisher unveröffentlichte Manuskript habe Scholle bei seinen Recherchen beschaffen können. Als zweites Beispiel nennt er die Streitigkeiten zwischen dem Pfarrer und Chronisten Gercken und dem Stadtrat in den Jahren 1786 und 1787. Hierbei ging es um Bierfässer, die Carl Christian Gercken im Rittergut zu Helmsdorf gekauft hatte, die aber von den Stadträten als „Schmuggelware“ bewertet wurden. Außerdem erinnert er auch an die Texte zur Familie Schneider/Earls/Doll, deren vier kleinwüchsige Kinder eine erfolgreiche Karriere in Nordamerika hatten. Im Anhang an den Aufsatzband wird es auch eine Liste der Vereine in Stolpen vor 1945 geben, die anhand zahlreicher Adressbücher recherchiert wurden. Weiterhin ist eine Brandkatasterliste in Vorbereitung. Diese gibt Aufschluss darüber, wann welches Gebäude ein Opfer von Feuer wurde.

Wer noch Texte einreichen oder schreiben möchte, ist willkommen. „Es werden aber ausdrücklich lediglich fertige Artikel angenommen und geprüft. Eine Garantie für eine Veröffentlichung kann nicht übernommen werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Redaktionsrat“, sagt Thomas Scholle. Grundsätzlich sollten sich Autoren zuvor an ihn wenden, damit Doppelungen und Überschneidungen von Themen vermieden und Details zu den Formaten abgeklärt werden können.

