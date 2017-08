Mit Wärmesalbe auf die Blaulicht-Meile Anna und Christian Kretschmer aus Löbau helfen beim Tag der Sachsen. Sie haben ein paar spezielle Fitness-Tricks.

Anna und Christian Kretschmer sind freiwillige Helfer. Anna ist als polnische Muttersprachlerin besonders gefragt. © Thomas Eichler

Löbau. Anna und Christian Kretschmer sitzen entspannt auf dem Zuckerplateau im Messepark. Sie schwärmen, wie schön es hier aussehen wird am Tag der Sachsen. Mit den großen Bühnen und den Festmeilen im Gelände der Landegartenschau. Am Samstag waren sie schon mal zur Einweisung der freiwilligen Helfer gekommen. Zusammen mit ein paar Hundert anderen hörten sie aufmerksam Joachim Birnbaum zu. Der Cheforganisator des Tags der Sachsen in Löbau referierte dort etwa über die Wichtigkeit der Aufgabe, Besuchern auf einem Großparkplatz einen Stellplatz zuzuweisen. „Wenn Sie Ihre Aufgabe meistern, ist der Rest nahezu 100-prozentig sicher“, sagt er. „Wir hoffen auf viele Menschen, die nach Löbau kommen und alle wieder glücklich zurückfahren.“

Große Ansprüche darf man als freiwilliger Helfer nicht haben – jedenfalls nicht finanziell. Für 50 Euro Tagesgage werden sie an Parkplätzen und auf den Festmeilen fragenden Besuchern weiterhelfen: „Wo ist die nächste Toilette?“ „Wo tritt Christina Stürmer auf?“ Doch auf Geld kommt’s hier niemandem an. Sie wollen Teil eines großen Ganzen sein.

Zwei der Helfer sind das Ehepaar Anna und Christian Kretschmer aus Löbau, beide Rentner, 66 und 68 Jahre alt. „Als der Aufruf kam: ’Wir suchen Helfer‘, haben wir uns sofort gemeldet“, sagen die beiden. Besondere Stadtfeste zu organisieren, das liegt Christian Kretschmer im Blut. „1971 war ich verantwortlich für den Festzug der 750-Jahr-Feier der Stadt Löbau“, erzählt er. „Ich wundere mich, dass man mich als Freiwilligen nicht in den Festumzug eingebunden hat.“ Dabei ist Christian Kretschmer keine Aufgabe zu gering: „Ich hätte auch den Parkplatz bewacht. Dafür bin ich mir nicht zu schade.“

Doch die Organisatoren haben dem Ehepaar einen anderen Platz zugedacht. Und das liegt in der Hauptsache an der Qualifikation von Anna Kretschmer. Sie spricht nämlich Polnisch als Muttersprache. „Die beiden will ich auf der Blaulichtmeile haben“, sagt Cheforganisator Birnbaum. Dort direkt am Bahnhof kommen nämlich die zahlreichen Sonderzüge mit Besuchern aus Polen an. Und denen soll Anna Kretschmer direkt auf den richtigen Weg helfen. „Ich freue mich, dass ich mit meiner Sprache Brücken bauen kann“, sagt sie. Mit einem besonderen Schild soll sie auch leicht als Sprachmittlerin erkennbar sein.

„Zum Tag der Sachsen ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, der Stadt Löbau zu helfen“, sagt Anna Kretschmer. Und das macht sie nicht zum ersten Mal. „Ich habe schon für Oberbürgermeister Dietmar Buchholz bei den Treffen des Sechsstädtebundes gedolmetscht“, erzählt sie. Uniformiert mit Helfer-T-Shirt, Mütze, Wanderschuhen und Namensschild wird sie gemeinsam mit ihrem Mann an allen drei Tagen über die Blaulichtmeile patrouillieren. Acht Stunden täglich. Mindestens. „Wir bleiben vor Ort, solange man uns benötigt“, sagt Christian Kretschmer. Mit einer Ausnahme: „Am Freitag werden wir die Festmeile um 16 Uhr fluchtartig verlassen“, sagt er scherzhaft. Dann nämlich freut sich das Ehepaar auf eine besondere Ehre. Die Kretschmers sind eingeladen zum Empfang des Ministerpräsidenten am Freitagabend im Honigbrunnen. „Das war schon eine riesige Überraschung, als der Brief aus der Staatskanzlei in Dresden kam“, erzählt Kretschmer.

Verdient hat sich das Ehepaar diese Ehre durch ihr jahrelanges ehrenamtliches Schaffen. So organisieren die Kretschmers seit Jahren Polen-Urlaube für die Bewohner von Pflegeheimen.

Anna und Christian Kretschmer haben für ihren Einsatz beim Tag der Sachsen schon ordentlich trainiert: „Wir machen seit einem Jahr Reha-Sport. Man muss ja in Bewegung bleiben.“ Und ja, da gibt‘s schon diese gewissen Zipperlein im Alter. Anna hält ihren Mann mit einer täglichen Kur mit Wärmecreme fit. „Einmal den Rücken ordentlich damit einmassiert – dann ist der Tag gesichert“, sagt Christian Kretschmer. Dermaßen vorgewärmt gehen die beiden ihren Helfer-Job beim Tag der Sachsen in Löbau an. Dass sie dabei selbst viel vom großen Fest verpassen, macht ihnen nichts aus: „Uns gefällt es, wenn sich die Menschen freuen und wir helfen können. Hauptsache, es wird ein friedliches Fest.“

zur Startseite