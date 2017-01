Mit Vollgas übern Teich Motorradrennen auf der Eisfläche des Oberauer Bades lockt Massen an – trotz kurzfristiger Änderungen im Fahrerlager.

Der deutsche Vizemeister Dennis Helfer aus dem bayerischen Weilheim manövriert sein Gefährt gekonnt über die Oberfläche des zugefrorenen Waldbades Oberau. Bei den Rennen gilt: Bremsen unmöglich. Das kommt bei den Zuschauern gut an – 500 kamen am Sonntag. © Norbert Millauer

Der Andrang war beachtlich. Bei strahlendem Sonnenschein kamen am Sonntag etwa 500 Besucher zum Speedway-Rennen ins Oberauer Waldbad. 14 Fahrer mit 50, 500 sowie 750 Kubikzentimeter-Maschinen gingen auf der Eisfläche an den Start. „Das sind heute sehr gute Bedingungen auf der Strecke. Das Eis ist mit etwa 18 Zentimetern dick genug und weist nirgendwo störende Löcher auf“, freute sich Meißens Motorrad-Ass Ronny Weis, der mit einer Wachmannschaft zudem dafür gesorgt hatte, dass sich der Sabotageakt aus dem Vorjahr nicht wiederholt.

Damals hatten unbekannte Täter Löcher in die Eisdecke gehackt, weshalb die Veranstaltung ausfallen musste. „Wir haben drei Tage lang mit jeweils zwei Leuten Wache gehalten und außerdem den See die ganze Zeit komplett beleuchtet“, erklärte Weis seine Strategie.

Bei einer so guten Vorbereitung stellte auch der kurzfristige Ausfall eines Fahrers aus Tschechien kein Problem dar. Unverzüglich organisierte der 38-Jährige Ersatz und verhalf auf diese Weise bei der dritten Auflage der Veranstaltung dem 27-jährigen Dennis Helfer aus dem bayrischen Weilheim unverhofft zu seiner Premiere in Oberau. „Ronny hat mich am Freitag angerufen und gefragt, ob ich einspringen kann.

Mit meinem eigenen Motorrad wäre das allerdings nicht gegangen, weil sich das quasi gerade im Winterschlaf befindet und völlig zerlegt ist. Als er jedoch gesagt hat, dass ich seine Ersatzmaschine benutzen könne, habe ich sofort zugesagt“, schilderte Helfer die Anfrage.

Nach einer 530 Kilometer langen Autofahrt erreichte der deutsche Vize-Meister der nationalen Klasse auf der Langbahn am Sonntagmorgen schließlich das Waldbad und blickte motiviert seinem Einsatz entgegen.

„Das ist eine sehr schöne Gelegenheit, weil es so etwas bei uns nicht gibt. Sowohl auf einer Eisfläche im Freien als auch in der Halle ist es bei mir zu Hause nicht gestattet, mit dem Motorrad zu fahren“, so Helfer. Große Unterschiede zu einem Rennen auf der Sandpiste sah er jedoch nicht. „Das Motorradfahren ist eigentlich wie im Sommer. Nur die Räder sind besser abgedeckt und haben Spikes, damit man nicht wegrutscht“, erklärte der 27-Jährige, der seit 22 Jahren im Motorsport aktiv ist und deshalb gewohnt ist, dass die Maschinen nicht über Bremsen verfügen.

Trotz dieser Routine gab es dann aber doch kleinere Abweichungen zu den Rennen in der warmen Jahreszeit. So stellten die Fahrer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt neben ihren Maschinen Heizstrahler auf und wickelten sie später in Decken ein, um in den Pausen ein Auskühlen der Motoren zu verhindern.

Anders als sonst war auch der Start. Während es im Sommer gilt, so schnell wie möglich Gas zu geben, wäre das auf Eis kontraproduktiv. Die Räder würden sich sonst eingraben und der Fahrer Zeit verlieren. Fingerspitzengefühl war auf dem 200 Meter langen Parcours, den die Teilnehmer in der Spitze mit 60 Stundenkilometern entlang jagten, also Trumpf.

Und das bewiesen nicht nur die sechs Fahrer der 500er Klasse, bei denen Ronny Weis in der Vorstellungsrunde mit einer Fahrt auf nur einem Rad glänzte, sondern auch die Junioren der 50er Klasse, die zum Teil gerade mal sechs bis acht Jahre alt waren. Drei Durchgänge, bei denen jeweils drei Fahrer drei Runden lang gegeneinander antraten, wurden in den verschiedenen Klassen zunächst durchgeführt. Im anschließenden Finale waren es dann fünf Runden.

Gebannt verfolgten die zahlreichen Besucher gut gelaunt das Spektakel gemütlich am Beckenrand bei Bockwurst und Bier sowie Techno-Klängen mit hämmernden Bässen.

Fast jeder Quadratmeter war belegt. Und auch auf dem hinter dem Waldbad gelegenen Rodelberg blickten Familien mit ihren Kindern interessiert auf die röhrenden Motoren hinab. Nach einem spannenden Finale, das wegen der Berührung zweier Maschinen, zweimal gestartet werden musste, konnte sich am Ende der Pole Wojciech Lisiecki gegen die Meißner Lokalmatadoren Richard Geyer und Ronny Weis durchsetzen. In der 50er Klasse siegte Bruno Thomas und bei den 750 Kubikzentimeter-Speedkarts Christian Hübner.

zur Startseite