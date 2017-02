Mit Vollgas in die neue Saison Jonas Ungnader aus Sitten hat seinen ersten Fahrervertrag unterschrieben. In der Saison 2017 startet der Achtjährige in der Rotax MAX Challenge.

Stolz präsentiert Jonas Ungnader auf dem heimischen Hof in Sitten sein neues Rennfahreroutfit. © Dietmar Thomas Stolz präsentiert Jonas Ungnader auf dem heimischen Hof in Sitten sein neues Rennfahreroutfit.

Mit sieben Jahren sammelte Jonas auf Kartstrecken in ganz Deutschland erste Rennerfahrungen und holte am Saisonende Platz drei bei der Sachsenmeisterschaft.Fotos (2): privat

Fitnesstest in Frankfurt. Künftig absolviert Jonas ein spezielles Training.

Der Terminkalender vom achtjährigen Kartpiloten Jonas Ungnader ist gefüllt. Essen, Frankfurt, Italien – Motorsportmesse, Fitnesstest, Wintertraining. Und am Donnerstag reist er mit Vater Torsten nach Castelletto in die Nähe von Mailand, um auf dem Laghi Kart-International Circuit die ersten Runden im neuen Jahr zu drehen. In dem soll der Achtjährige den Anschluss ans Mittelfeld der 125 Micro MAX, im Rahmen der Rotax MAX Challenge, der weltweit größten Rennserie im Kartsport gelingen.

„Ich hab mein Ziel erreicht!“, sagt Jonas selbstbewusst, wenn er an die vergangene Saison denkt. Bis auf zwei Rennen absolvierte Jonas als Siebenjähriger die Saison in der Ostdeutschen Kartmeisterschaft.

Dabei sammelte er im Feld mit meist älteren Piloten (bis 13 Jahre) Erfahrungen. Beim zweiten Rennwochenende in Wackersdorf hatte man da allerdings auch die Größe, abzureisen, da die Konkurrenz im 34-köpfigen Starterfeld einfach nicht leistungsgerecht war. „Es gab zwar Tränen, aber ich habe gesagt: Ich nehme dich lieber im Ganzen mit nach Hause“, sagt Torsten Ungnader und fügt an: „Und wir haben uns geschworen, stärker zurück zu kommen!“ Infolgedessen suchte und fand Ungnader in Jean-Lois Capliuk einen Trainer – in dessen JLC-Racing-Team man auch die Saison bestreiten wird. Erste Erfolge stellten sich ein. So der Pokalgewinn in Templin oder eben auch der dritte Platz beim Lauf zur Sachsenmeisterschaft in Lohsa. „Das war wirklich unser Jahreshöhepunkt“, sagt Torsten Ungnader, der nicht ohne Stolz erzählt, dass sein Sohn bei der Essener Motorsportshow vor rund 1 000 Zuschauern seine Runden drehen und das erste Interview geben musste. „Ein unbeschreibliches Gefühl, das hättest du mit mir nicht machen können in diesem Alter“, sagt Torsten Ungnader, der nun entsprechende die weitere Karriere planen musste.

Die Entscheidung, die 125 Micro MAX und regional die OAKC zu fahren, war zum Zeitpunkt der Essener Messe allerdings schon gefallen. Ausschlaggebend für die Entscheidung, in der Rotax MAX Challenge Deutschland anzutreten, war unter anderem die Tatsache, dass mit verplombten, leistungsgleichen Motoren gefahren wird, die an jedem Rennwochenende neu verlost werden. Entsprechend würde man den Leistungsstand der Fahrer sehen, es weniger auf die Technik ankommen. „Dieses Jahr sind wir dennoch chancenlos, vorn mitzufahren. Da fehlt es an Körpergröße, an Kraft und Erfahrung“, sagt Torsten Ungander, „aber die ersten Mittelfeldplätze sollten drin sein, zumal ihm sein Trainer perspektivisch die Deutsche Meisterschaft zutraut. Nicht dieses oder nächstes Jahr, aber 2019 oder 2020 ist das unser erklärtes Ziel, je nachdem es läuft.“

Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, wird Jonas zweimal wöchentlich ein einstündiges Fitnessprogramm absolvieren, das für Nachwuchsrennfahrer zugeschnitten ist. Zudem werden bis zum Saisonstart am 8./9. April in Wackersdorf noch zahlreiche Karttrainings folgen, auch um sich ans neue Chassis zu gewöhnen.

Grundvoraussetzung dafür wäre dabei immer, dass es auch in der Schule klappt. „Aber das Zeugnis hat gut ausgesehen“, sagt Torsten Ungnader lächelnd. Beste Voraussetzungen also, den nächsten Schritt in einer noch jungen Rennfahrerkarriere zu gehen, wobei er seinen Sohn keinesfalls überfordern will. „Wenn wir alles fahren würden, wären es 19 Rennwochenenden, aber das ist schon etwas ’to much‘. Ich denke, wir werden so zwölf Veranstaltungen fahren und lieber mal donnerstags trainieren“, sagt Ungnader und fügt an: „Man sollte es auch nicht überbeanspruchen, denn es sind ja noch Kinder und er hat zwei Geschwister.“ Entsprechend wären im neuen Renntransporter übrigens Plätze für Bruder und Schwester vorhanden, die dann schon mal mit auf den Rennplatz kommen wollen, wenn Jonas die nächste Stufen der motorsportlichen Karriereleiter erklimmt.

