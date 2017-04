Schwimmen Mit Vollgas in den Frühling Riesaer Schwimmer sind in Hoyerswerda sehr erfolgreich. Erneut können sie sich über viele persönliche Bestleistungen freuen.

Tim Fritzsche räumte jeweils zwei Gold- und Silberplätze ab. © Sportclub Riesa

Eine starke Mannschaft der Riesaer Schwimmerinnen und Schwimmer startete am vergangenen Samstag erfolgreich in den Frühling. Bei dem Lausitzer Schwimmevent mit dem außergewöhnlichen Titel „Start in den Frühling“ erreichten die Sportstädter 29 Podestplatzierungen, darunter 7 Gold-, 14 Silber- und 8 Bronzeränge. Darüber hinaus wurden bei fast allen Wettkämpfen neue persönliche Bestmarken erreicht. Mit einer hohen Bestzeitenquote von 78 Prozent kann Schwimmtrainer Peter Günzel mit der Entwicklung seiner Nachwuchssportler weiter sehr zufrieden sein.

Der Traditionswettkampf „Start in den Frühling“ wurde im bekannten Lausitzbad Hoyerswerda ausgetragen. Mehr als 200 Kinder und Jugendliche aus 8 Schwimmclubs waren der Einladung in die Oberlausitz gefolgt. 26 Kinder und Jugendliche vom Sportclub Riesa im Alter von 7 bis 14 Jahren waren mit dabei. Besondere Spannung versprachen die Super-Sprint-Finalläufe, die den jeweils acht schnellsten Schwimmerinnen und Schwimmern über 100 Meter Lagenschwimmen vorbehalten blieben. Die Finalsieger wurden im KO-System über 25 Meter ermittelt.

Sogar ein kleines Preisgeld

Über erste Plätze konnten sich die Riesaer Tim Fritzsche, Paula Gallwitz, Maxine Scholla, Leni Sonntag und Paul Wehner freuen. Tim Fritzsche gewann die Wettkämpfe über 100 Meter Freistil und 100 Meter Rückenschwimmen souverän mit neuen Bestzeiten. Die zehnjährige Maxine Scholla schaffte es bis ins Junior-Super-Sprint-Finale und wurde über 25 Meter Schmetterling ganz knapp Zweite. Dafür gab es sogar ein kleines Preisgeld. Auf Rang zwei schwammen darüber hinaus Jonas Albrecht, Lisa Klatzek und Stefan Müller. Bronzeplätze erreichten außerdem Oskar Kießling, Max Klipphahn, Julius Pilz und Franziska Richter. (scr)

