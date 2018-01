Mit voller Kraft ins neue Jahr Zum Neujahrsempfang in Neustadt wurden traditionell Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (r.) und seine Frau Brigitte stoßen beim Neujahrsempfang auf ein erfolgreiches Jahr 2018 an und plauderten an dem Abend mit Frank Beyer von der ICN GmbH und vielen anderen Gästen. © Steffen Unger

Neustadt. Ein Motor soll das neue Jahr sein, keine Bremse. Diese Hoffnung brachte Bürgermeister Peter Mühle (Neustädter für Neustadt) zum diesjährigen Neujahrsempfang zum Ausdruck. Der fand am Freitagabend traditionell in der Neustadthalle statt. Eingeladen waren engagierte Bürger, Vertreter der Freiwilligen Feuerwehren und Vereine, Unternehmer und Lokalpolitiker. Bei allen bedankte er sich für ihr engagiertes Wirken in und für Neustadt.

2017 sei auch wegen ihnen ein erfolgreiches Jahr gewesen, so Mühle. „Jeder hat auf seine Art dazu beigetragen, dass die Stadt lebenswert war und ist.“ Wie immer bot der Neujahrsempfang die Gelegenheit, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Mühles kleine Auswahl entwickelte sich doch zu einer umfassenden, wie er selbst mit Blick auf seine überzogene Redezeit feststellte. Doch er war bemüht, so viel wie möglich Veranstaltungen, Baumaßnahmen und Projekte des vergangenen Jahres zu nennen. Als besonderen Erfolg hob er den Abschluss des Gewerbegebiets Kirschallee hervor. Ein Mammutprojekt sei es gewesen, sagte Mühle. Auch die erste Gewerbemesse in Neustadt sei sehr erfolgreich gewesen. Am 3. März wird sie daher erneut stattfinden. Außerdem bedankte er sich bei dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Klaus Brähmig für die gute Zusammenarbeit bei der Akquise von Fördermitteln und in touristischen Belangen. Das einzige Mal, dass die Gäste vor Ende einer der Reden klatschen.

Dann richtete Peter Mühle das Wort direkt an die in der ersten Reihe sitzende Bundestagsabgeordnete Frauke Petry (fraktionslos), die mit Ehemann Marcus Pretzell, Baby Ferdinand, ihrem Mitarbeiter André Liebscher und drei Sicherheitsleuten angereist war. „Ich hoffe, dass Ihr Herz genauso laut für unsere Region schlägt und Sie sich für diese stark machen“, sagte Mühle zu ihr. Nach ihm darf Petry auf die Bühne. Es sei ihr bewusst, dass sie in Brähmigs und damit sehr große Fußstapfen trete. Aber sie werde die Herausforderung annehmen. Auch der Landtagsabgeordnete Jens Michel (CDU) und Landrat Michael Geisler (CDU) sprachen Grußworte an die Neustädter und wünschten der Stadt weiterhin eine so gute Entwicklung wie bisher.

Zu guter Letzt ging es noch einmal um die engagierten Bürger, ohne die Neustadt nicht so abwechslungsreich wäre: die Ehrenamtler. Traditionell werden einige von ihnen zum Neujahrsempfang ausgezeichnet und durften sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Es habe viele Kandidatenvorschläge gegeben, sagte Mühle. Und sie allesamt hätten es verdient, oben auf der Bühne zu stehen. Die Jury wählte vier Personen aus, die sich besonders hervorgetan haben.

