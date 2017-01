Handball Mit voller Kraft in das neue Jahr In Vorbereitung auf die Rückrunde absolviert Weinböhla in Tschechien ein Turnier gegen Zweit- und Drittligisten.

Mit dem tschechischen Drittligisten Banik Most stellten sich die Weinböhlaer Handballer während des Vorbereitungs-Wochenendes zum Erinnerungsfoto. © E. Rosenkranz

Zur Einstimmung auf die an diesem Wochenende beginnende Rückrunde nahm die erste Männermannschaft des HSV Weinböhla an einem Turnier im tschechischen Most teil. Neben dem Zweitligisten Mêsto Louny griff auch Drittligist HK Banik Most zum Ball. „Für die Mannschaft war das eine willkommene Abwechslung und zugleich auch eine Einleitung auf den wiedereinsetzenden Ligaalltag“, hielt Co-Trainer Nils Gäbler die Tatsachen fest.

Dass fünf Wochen spielfrei war, bemerkte man im ersten Spiel gegen Mêsto Louny sofort. In Halbzeit eins tat sich der Weinböhla-Trupp schwer. Zu viele technische Fehler, eine nicht optimal agierende Defensive sowie sich häufende Kleinigkeiten brachten die sächsischen Gäste in Rückstand. „Ich führe es darauf zurück, dass den Jungs noch die 110-minütige Fahrt hierher in den Knochen steckte. In der zweiten Halbzeit haben wir dann zu alter Stärke zurückgefunden, haben befreit aufgespielt, konnten das Spiel dabei drehen und schließlich gewinnen“, so Nils Gäbler.

Im zweiten Spiel gegen HK Banik Most forderte das Trainergespann Kovar/Gäbler von der Mannschaft, konsequenten Kombinationshandball zu spielen. Das funktionierte mit kleinen Abstrichen und Fehlerchen so gut, dass bereits zur Halbzeitpause ein beachtlicher Vorsprung zu Buche stand. „Den Vorsprung haben wir in Halbzeit zwei verwaltet, leicht ausgebaut und sicher ins Ziel gebracht. Durch eine über beide Spiele konstant anhaltende Torhüterleistung von Tomas Suchy und Philipp Röpke habe ich mir da auch keine Sorgen gemacht. Auch Andre Häberer konnte immer wieder Akzente setzen“, konstatierte Nils Gäbler am Ende des Turniers.

Zum Abschluss des Wochenendes gab es noch zwei Trainingseinheit für Kondition, Spielweise und Spielanalyse. Bei letzterer lag das Hauptaugenmerk auf dem morgen stattfindenden Lokalderby gegen den Ortsnachbarn Niederau. „Dass das keine leichte Nummer wird, ist uns allen klar. Umso besser war es, dieses Wochenende nochmal unseren Standort zu bestimmen, obwohl die Einladung nach Most spät kam. Glücklicherweise hat unser Sponsor keinen Moment gezögert und uns zwei Busse zur Verfügung gestellt. Sollten wir am Samstag das Derby gewinnen, so hat SK-Taxi einen großen Teil dazu mit beigetragen“, zieht Co-Trainer Gäbler das Fazit.

