„Mit voller Kapelle können wir jeden schlagen“ Der LSV Tauscha gehört längst zu den Top-Teams der 8. Liga. Beim Triathlon wird Kraft getankt.

Die Spieler des LSV 61 Tauscha haben allen Grund zu ausgelassenem Jubel. Rang fünf in der Meisterschaft und der Pokalsieg, sorgen für ein positives Saison-Resümee beim LSV. © Claudia Hübschmann

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte holte der LSV 61 Tauscha kürzlich den Kreispokal. Mit 3:2 wurde der Favorit TuS Weinböhla im Finale am Meißner Juteplan überraschend bezwungen. In der Meisterschaft belegten die Kicker um Trainer Christian Schulze in der Kreisoberliga den fünften Platz. In den Spieljahren zuvor landeten die Tauschaer auf den Plätzen drei und vier – der LSV hat sich in dieser achten Liga im oberen Tabellendrittel etabliert.

Der Pokalsieg war ein lange gehegtes Ziel im Verein am Rand der Königsbrücker Heide. „Das ist immer eine gute Chance sich zu zeigen. Zum richtigen Zeitpunkt kann man jeden schlagen. Das hat das Spiel gegen den vermeintlichen Favoriten aus Weinböhla gezeigt“, sagt der Trainer. Christian Schulze übernahm in der Hinrunde der gerade zu Ende gegangenen Saison die Männerelf. Ein wenig aus der Not heraus und auch seinem vorzeitigen Laufbahnende als Spieler geschuldet.

Der 32-Jährige, der seit 1993 im Verein aktiv ist, zog sich in seinem letzten Jahr als A-Jugendlicher einen Kreuzbandriss zu. Er kehrte wieder auf den Bolzplatz zurück, doch im ersten Spiel dieser Saison 2016/2017 erlitt Schulze erneut eine schwere Knieverletzung. „Kreuzbandriss, Meniskusschaden, das war leider das Ende meiner Karriere. Man muss ja auch weiter denken. Man will ja schließlich noch arbeiten und eine Fortführung der Laufbahn trägt dann immer Risiken“, erklärt der Pechvogel. Erst im Sommer des letzten Jahres hatte Volkmar Paulick als Übungsleiter aufgehört. Robin Zinke sprang in die Bresche.

„Es war nur interimsmäßig angedacht. Ich trainiere die F-Jugend und bin auch beruflich ziemlich eingebunden“, erläutert der 35-Jährige. Somit übernahm Schulze das Traineramt. Sein Vater Dietmar ist zudem schon viele Jahre lang der Abteilungsleiter beim LSV Tauscha.

Es ist eine eingeschworene Truppe, die sich längst zu einem ernstzunehmenden Gegner im Kreis Meißen entwickelt hat. Alle Spieler kommen aus Tauscha und den umliegenden Gemeinden, kennen sich schon aus der Kindheit. Als die A-Jugend 2005 den Bezirkspokal gewann, standen viele Spieler in den Reihen der Tauschaer, die heute zum Stammkader der ersten Männermannschaft gehören. Leute wie Christian Venus, Mirco Tillner, Fred Kühne, Thomas Lotzmann, Torwart Veit Griebsch oder Jörg Günther sind unentbehrliche Stützen der Elf.

Tillner erwartet in der kommenden Saison ein besonderes Jubiläum. Der 31-jährige stellvertretende Vereinsvorsitzende hat bislang 97 Kreisoberligatore auf seinem Konto, steht also vor seinem 100. Treffer. In der vergangenen Saison avancierte Fred Kühne zum Torjäger. 21 Punktspieltore sowie sieben Pokaltore erzielte das 29-jährige Tauschaer Urgestein.

Sehr viel Wert setzt man beim LSV auf die Nachwuchsarbeit. Mittlerweile sind alle Jugendklassen besetzt. Mit Ulrich Gründling, Paul Wyrowski, Michael Klotzsch, Lucas Schütt oder Alexander Voigt haben sich in den letzten Jahren Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die Männer-Elf gespielt. „Es ist wichtig, dass unsere jungen Spieler Verantwortung übernehmen. Und auch, dass immer wieder junge Spieler nachrücken.

Einige unserer Stammleute sind schon im höheren Fußballalter, da stehen logischerweise Familie, Arbeit und meist auch der Hausbau im Vordergrund“, erklärt Schulze die Wichtigkeit der guten Nachwuchsarbeit bei den Tauschaern. In der kommenden Saison wird es beim LSV keine Spielerabgänge geben. Das Erfolgsteam bleibt zusammen. Sehr zur Freude des Coachs: „Das macht Spaß. Man kennt alle. Wir sind alle untereinander befreundet, feiern alles Mögliche gemeinsam. Die Truppe läuft quasi von allein, ich sorge für den Zusammenhalt, die Motivation. Mit voller Kapelle können wir jeden schlagen.“

Am 1. September findet am nahe gelegenen Brettmühlenteich der Jedermann-Triathlon statt. Einer 500-Meter Schwimmstrecke folgen 27 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen. Daran beteiligen sich auch stets die Fußballer des LSV Tauscha und machen dabei auch außerhalb des Sportplatzes eine gute Figur.

