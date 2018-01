Handball Mit voller Kapelle auf Nichtabstiegsplatz Die Neudorf/Döbelner nutzen im Kampf um den Klassenerhalt die Gunst der Stunde.

Döbeln. Paradiesische Zeiten für Marc Süße, Trainer der HSG Neudorf/Döbeln II. Zum Rückrundenstart konnte er personell aus dem Vollen schöpfen. Das schlug sich im Auswärtsspiel bei Schlusslicht HV Böhlen positiv nieder, denn die Mittelsachsen haben mit einem 37:31-Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan.

Die mit Akteuren der ersten Vertretung verstärkten Neudorf/Döbelner ließen von Beginn an nichts anbrennen und lagen schnell mit 6:1 vorn. Bis zum Stand von 9:18 in der 20. Minute legten die Gäste einen super Auftritt hin. Dann allerdings zog der Schlendrian ein. Die Spieler dachten aufgrund der Neun-Tore-Führung, dass es so weitergeht. Das bestraften die Böhlener, die auf fünf Tore verkürzten. Entsprechend gab es in der Halbzeit eine kleine, aber intensive Ansprache von Lars Süße, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die ging aber zum einen Ohr hinein und zum anderen hinaus, was das Trainergespann veranlasste, beim Stand von 17:20 noch einmal laut zu werden. Das fruchtete, wodurch die Partie spätestens beim 21:29 entschieden war. „Aus einer geschlossenen Teamleistung muss man Thomas Grafe und Marcel Tix hervorheben“, sagte HSG-Coach Süße. (DA/dwe)

