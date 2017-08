Mit Volldampf über die neue Schwarzbachbrücke Zum Bahnhofsfest gab es für den Verein doppelte Freude. Der Zuschuss für die Brücke ist da.

Zum Bahnhofsfest konnte die Dampflok erstmals 200 Meter in Richtung Unterehrenberg schnaufen. Denn nun ist die kleine Schwarzbachbrücke fertig. © Steffen Unger

Die Mitglieder des Schwarzbachbahnvereins können aufatmen. Sie haben den Zuschuss für die neu gebaute Brücke über den Schwarzbach sicher. Landrat Michael Geisler (CDU) konnte zum Bahnhofsfest am Wochenende den Fördermittelbescheid in Höhe von reichlich 58 000 Euro übergeben. Die Brücke hat knapp 78 000 Euro gekostet. Der Verein trägt davon 20 000 Euro selbst. Dieses Geld wurde größtenteils gespendet.

„Dank des Einsatzes der Vereinsmitglieder lebt hier in Lohsdorf und Kohlmühle ein Stück Eisenbahngeschichte im Landkreis wieder auf“, sagte Landrat Geisler. Als einzige Schmalspurbahnstrecke in der Sächsischen Schweiz solle sie als technisches Denkmal und als erlebbare touristische Attraktion den Eisenbahnfans zugänglich gemacht werden, lobte er das Engagement der Mitglieder des Schwarzbachbahnvereins.

Dieses Engagement wurde nicht zum ersten Mal mit Fördergeld unterstützt. Bereits im November 2016 hatte der Verein Dach und Fassade des Bahnhofes Kohlmühle fertiggestellt. Hier stehen unter anderem das Vereinsheim und ein kleines Museum. Auch für die Sanierung des Bahnhofes wurden dem Verein Fördermittel gewährt. Insgesamt bekamen die Schwarzbachbahner 180 000 Euro zugeschossen. Die müssen aber auch mit Eigenmitteln untersetzt werden. Diese kamen aus der Vereinskasse und vor allem auch aus Spenden von Eisenbahnfans. Und da gibt es ziemlich viele. Das konnten die Schwarzbachbahner am Wochenende wieder erleben. Dicht umringt war natürlich die Dampflok, die am Sonnabend das erste Mal 200 Meter in Richtung Unterehrenberg schnaufte. Das war auch erklärtes Ziel der Vereinsmitglieder. Zum Bahnhofsfest waren sowohl die Strecke als auch die Brücke fertig.

