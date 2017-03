Mit Volldampf durch Wehlen Die Schifferfastnacht am Sonnabend war der Saisonabschluss der Schifferfeste im oberen Elbtal.

So geht Schifferfastnacht in Wehlen: Mitglieder vom Schifferverein zu Stadt Wehlen umringen mit Fahnen den Nachbau der „Gorch Fock“, den Mitglieder vom Modellsportverein MSV Sächsische Schweiz Pirna auf dem Markt in Stadt Wehlen tragen. © Daniel Förster

Volldampf voraus hieß es am Sonnabend zur Schifferfastnacht in Wehlen – der letzten im oberen Elbtal. Und das bei schönstem Frühlingswetter. Mit großem Tamtam der Krippentaler Muntermacher, Fahnen und Schiffsmodellen zogen die Wehlener Schiffer durch den Ort.Die fröhliche Zeit der Schifferfastnächte ist damit für dieses Jahr zu Ende. Das Schifferfest in Stadt Wehlen hat übrigens eine 217 Jahre dauernde Tradition. Der Verein zählt heute 17 Mitglieder – in Hochzeiten waren es einst 120. Er ist traditionsgemäß der letzte Verein auf der Oberelbe, der den Winter im oberen Elbtal auskehrt und endgültig vertreibt, immer mit Verstärkung der Vereine der anderen Elbanliegerorte.

Ab dem Mittag herrschte am Sonnabend buntes Treiben auf dem Markt. Kurz vor dem offiziellen Start des Schifferfestes stimmten bereits die Krippentaler Muntermacher auf den Festumzug ein. Sämtliche Schiffervereine aus dem oberen Elbtal und eine Abordnung des Welyner Faschingsclubs waren unter den Versammelten, überbrachten nach altem Brauch ihre Glückwünsche und überreichten den Gastgebern Geschenke. Mit einem „Volldampf voraus“ und einem Tusch der Krippentaler Muntermacher, deren Musiker für Gaudi und musikalische Unterhaltung sorgte, setzte sich der Festumzug entlang der Elbe vom Markt in Bewegung. Zunächst ging es stromaufwärts zur Mennickestraße und dann mit dem Strom durchs Wehlstädtel. Vereinsmitglieder trugen an der Spitze des Umzugs ihre bunten Traditionsfahnen. Nach den Abordnungen der Vereine auf der Oberelbe reihte sich die Flotte ein. Und die Straßen säumten viele gut gelaunte Zuschauer, die bei milden Temperaturen gern halfen, den Winter zu vertreiben.

Wie seit 15 Jahren halfen dabei Schiffsmodellfreunde des Modellsportvereins MSV Sächsische Schweiz e.V. Pirna, das größte der insgesamt sechs Schiffmodelle zu tragen: ein Nachbau der „ Gorch Fock “, dem ein originaler Nachbau eines (df)

