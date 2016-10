Mit viel Puste ins neue Lebensjahr Lothar Bienst spielt seit Kindertagen Posaune. Das Instrument begleitet ihn auch in sein 6. Jahrzehnt.

Lothar Bienst feiert am Mittwoch seinen 60. Geburtstag.Foto: privat

Angefangen hat alles mit der Trompete. Mit zehn Jahren beginnt Lothar Bienst, das Blasinstrument zu spielen. Aber nur für zwei oder drei Jahre, dann wird im Posaunenchor in Daubitz eine Tenorposaune gebraucht. Das war 1970. Jetzt wird Lothar Bienst 60 Jahre alt. Er wird sich also sein eigenes Geburtstagsständchen spielen. Falls niemand sonst auf diese Idee kommt.

Etwas mehr als 45 Jahre später ist der in Teicha Geborene immer noch Teil des Ensembles. Obwohl dem Abgeordneten des Sächsischen Landtags für die Christlich Demokratische Union leider die Zeit fehlt, zu jeder Probe zu kommen. „Zu besonderen Festtagen traue ich mir aber auch zu, vom Blatt zu spielen“, sagt er.

Lothar Bienst spielt aber nicht nur in Daubitz. Eine kleine Tradition ist das Weihnachtsspiel für die Angestellten des Landtags geworden. Hier spielt er mit anderen Abgeordneten wie dem Wirtschaftsminister Martin Dulig Weihnachtslieder und singt auch vierstimmige Sätze. Auch für 2016 ist dies geplant, allerdings könnten die Haushaltsbeschlüsse kurz vor dem Fest dazwischenkommen.

Im Kirchenchor der Evangelischen St. Georgskirchengemeinde zu Daubitz singt er außerdem Tenor. Hier engagiert er sich auch im Kirchbauverein, dessen Vorsitz er innehat. Außerdem ist Lothar Bienst Präsident des Fußballclubs Stahl Rietschen-See. Sein ehrenamtliches Engagement reicht aber noch weit darüber hinaus. Beispielsweise ist er Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und des Lions Clubs Niesky-Lausitzer Neiße. Im Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Weißwasser ist er stellvertretender Vorsitzender.

Nach der achten Klasse an der Polytechnischen Oberschule Daubitz ging es für Lothar Bienst an die Erweiterte Oberschule in Weißwasser. 1975 beendete er eine Ausbildung zum Elektromonteur. Im Jahr 1977 erwarb er seine Hochschulreife in Lübbenau. An der Ingenieurhochschule Zittau schloss er 1981 ein Diplom als Ingenieur für Elektroenergieversorgung ab. Ab dann war er als Berufsschullehrer in Boxberg tätig. Seit 1999 ist er Fachberater für Energietechnik. 2009 zog er als Abgeordneter in den Landtag ein.

