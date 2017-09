Mit viel Geschmack für den Erhalt der Streuobstwiesen Aus Äpfeln, Birnen oder Quitten kann die mobile Kelterei Saft herstellen.

Uwe Riedel (re).) ist wieder mit seiner mobilen Kelterei unterwegs. © Kamprath

Seit 2006 sind Andreas Wegener und Uwe Riedel von der Firma Apfel-Paradies aus Quohren regelmäßig mit ihrer mobilen Saftpresse im Landkreis unterwegs. Sie kommen auch nach Ehrenberg und Königstein. Beim Ehrenberger Landservice sind die beiden am 11., 23. und 28. September und am 12. und 26. Oktober. In den Königsteiner Ortsteil Ebenheit kommen sie am 8. Oktober. „Es ist unbedingt notwendig, die Termine vorher zu buchen“, sagt Uwe Riedel. „In der Regel reichen 14 Tage vorher.“

Die Mindestmenge beträgt 100 Kilogramm, daraus entstehen etwa 60 Liter Saft, die in Fünfliter- oder Zehnliterboxen abgefüllt werden können. Er rechne damit, dass die Äpfel dieses Jahr größtenteils ab 15. September reif für die Ernte sind. So lange sollten sie im Zweifel auch am Baum hängenbleiben. „Die Äpfel sollten baumreif sein. Das schmeckt man im Saft, wenn unreife oder wurmstichige Äpfel dabei sind.“ Das Angebot der mobilen Saftpresse werde gut angenommen, das eigene Obst zu verarbeiten, habe an Wert gewonnen. „Als wir angefangen haben, waren wir damals die Ersten in Sachsen. Mittlerweile haben einige andere nachgezogen und das ist auch gut so.“ Denn wenn die Äpfel Verwendung finden, bleiben die Streuobstwiesen erhalten und das sei das eigentliche Ziel der mobilen Kelterei.

Die Termine sind online einsehbar über www.apfel-paradies.de/termine.php. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich telefonisch erkundigen unter 0151 50358774.

