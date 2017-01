Mit Versteigerung von Dynamo-Trikot Am 14. Januar veranstaltet der Westlausitzer Fußballverband schon die sechste Auflage seines Supercups in Kamenz.

Fußball. In zwölf Tagen steigt in der Kamenzer Sporthalle am Flugplatz das Herrenfußballturnier für Mannschaften aus dem Westlausitzer Fußballverband (WFV). Geschäftsführer Gojko Sinde vom WFV: „Mit dem mittlerweile 6. RB-Cup-Turnier möchten wir unser ganzjähriges Fußballangebot gerade für den Erwachsenenbereich weiterhin traditionell erweitern.“ Acht Teams sind ab 15 Uhr am Start. In der Gruppe A trifft der LSV Bergen auf den SV Grün-Weiß Schwepnitz, den SV Zeißig und Traktor Malschwitz. Die Gruppe B besteht aus dem FSV Bretnig-Hauswalde, dem Hoyerswerdaer FC, Aufbau Deutschbaselitz und Blau-Weiß Wittichenau. Die bisherigen RB-Cup-Sieger waren der Bischofswerdaer FV II, Zeißig (2x), Gnaschwitz-Doberschau und der LSV Bergen.

Gojko Sinde ergänzt: „Während des Turniers wird es eine Versteigerung eines von allen aktuellen Bundesligaspielern der SG Dynamo Dresden unterschriebenen Trikots geben. Das Trikot spendet der Teamsportladen in Kamenz. Angebote kann jeder Zuschauer oder Teilnehmer am RB-Cup bis 17 Uhr am Einlass abgeben. Das höchste Angebot gewinnt.“ Der komplette Erlös geht an soziale Projekte, die der Westlausitzer FV seit 2010 unterstützt. Der Eintritt kostet beim RB-Cup für Erwachsene zwei Euro und ermäßigt einen Euro. Einer der Hauptsponsoren ist die in Pulsnitz ansässige Richter Bauelemente GmbH. (SZ)

