Tischtennis Mit Verstärkung angreifen Das zweite Jahr in einer Liga ist das schwerste, heißt es. Doch der Döbelner SV will mehr.

Soll bei seiner Rückkehr in die erste Mannschaft des Döbelner SV für die notwendigen Punkte sorgen: Torsten Dathe. © Jörg Schreiber

Als fünftes höherklassiges Tischtennis-Team aus dem Altkreis Döbeln greifen die Landesliga-Herren des Döbelner SV am Sonnabend in das Wettkampfgeschehen ein. Die Döbelner treten beim Neuling SV Stahl Kauschwitz an.

Es ist das zweite Jahr in Folge in dieser Liga und das ist bekanntermaßen das schwerste. Damit diese Binsenweisheit beim Tabellensechsten der vergangenen Saison nicht greift, hat sich die Mannschaft Verstärkung ins Boot geholt. Und diese Verstärkung heißt Torsten Dathe. Der 38-Jährige, der im vergangenen Jahr noch mit dem Döbelner SV II in der zweiten Bezirksliga um den Titel kämpfte, rangiert an Position drei. Dort soll er für die notwendigen Punkte sorgen, die es den Döbelnern ermöglichen, sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, als bei ihrem Comeback in der vergangenen Saison. In dieser war der sechste Platz zwar nie ernsthaft in Gefahr, doch viel weiter nach vorn wollte es für die Döbelner auch nicht gehen.

Zumindest konnte sich der Rest der Mannschaft in der letzten Spielzeit in der Landesliga schon einmal akklimatisieren. Am besten gelang das Olaf Dathe, Kapitän Patrick Käseberg und Matthias Stengel, die allesamt im Aufgebot der früheren Kreisstädter zu finden sind. Und auch Martin Alexander und Tommy Schulz, der als letztjähriger Neuzugang bei den Döbelnern noch einige Anlaufschwierigkeiten hatte, schenken die Verantwortlichen wieder ihr Vertrauen.

Allerdings wird es für das Sextett in der kommenden Spielzeit nicht gerade einfacher. Die Liga ist wesentlich ausgeglichener als noch vor einem Jahr und Aufsteiger wie der SV Stahl Kauschwitz sind keinesfalls zu unterschätzen. Die Ostsachsen konnten bereits bei ihrer Premiere gegen die SG Lückersdorf-Gelenau nachdrücklich auf sich aufmerksam machen. Der Neuling unterlag dem Sachsenliga-Absteiger nur knapp mit 6:9. Somit wissen die Mittelsachsen, was das Stündlein zum Meisterschaftsauftakt beim SV Stahl Kauschwitz geschlagen hat.

Den Meisterschaftsauftakt haben die Damen des Döbelner SV bereits hinter sich gebracht. Und beim ersten Auftritt in der Sachsenliga nach einem Jahr Abstinenz machte das Quartett auch keine schlechte Figur. Allerdings reichte es beim 6:8 gegen den letztjährigen Tabellendritten TSV Falkenau noch nicht zu einem zählbaren Resultat. Am Sonnabend reisen die Döbelnerinnen zum TTC Holzhausen. Die Rand-Leipzigerinnen sind von einem ähnlichen Kaliber wie die Erzgebirgerinnen. Doch wenn die Gäste dort weitermachen, wo sie gegen Falkenau aufgehört haben, dann gehen sie auch beim Tabellenvierten der vergangenen Spielzeit nicht chancenlos ins Rennen.

zur Startseite