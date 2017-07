Mit Vergnügen übers Land Das Landgut begrüßt neuerdings Camper. Die dürfen sich auf besondere Stellplätze freuen.

Auf ihrer Reise nach Italien übernachtet eine Berliner Familie auf dem Landgut bei Liebstadt. Bärbel Kemper (l.) zeigt ihnen den Platz am Teich. © Anja Imke

Sächsische Schweiz. Ein Platz ist schöner als der andere. Am Waldrand mit Blick über die Fohlenkoppel, hinüber zum Lilienstein, inmitten der Pferdekoppeln oder an einem der beiden Teiche, wo schon mal der Graureiher vorbeischaut. In den Genuss dieser Stellplätze kommen seit dem Frühjahr Reisende mit Wohnmobil, Wohnwagen oder Campingbus, die auf dem Landgut Kemper und Schlomski im Liebstädter Ortsteil Großröhrsdorf kostenlos übernachten können. Seitdem ist das Landgut einer von vielen Gastgebern des sogenannten „Landvergnügen“. Von einem Kunden, der mit Wohnwagen zu tun hat, erfuhr Bärbel Kemper, die Leiterin des Landguts, vom Reiseführer Landvergnügen. Sie stellte fest, dass es in der Sächsischen Schweiz kaum Höfe gibt, die sich beteiligen. Das wollte sie ändern. „Man muss doch zeigen, wie schön es hier ist“, sagt sie.

Das Prinzip ist einfach. Wer das Landvergnügen genießen möchte, bestellt den Stellplatzführer für rund dreißig Euro. Dazu erhält man eine Vignette für das Wohnmobil und einen Mitgliedsausweis. Möchte man auf einem Hof übernachten, kündigt man das etwa einen Tag vorher an. Das Angebot richtet sich vor allem an Reisende, für die das individuelle im Vordergrund steht, sagt Bärbel Kemper. Und für Kinder sei es toll auf dem Hof zu übernachten. Sie dürfen dann sogar mal bei den Tieren mithelfen. Versorgen müssen sich die Gäste selbst, auch Sanitäranlagen gibt es nicht. Doch die werden bereits geplant.

Für Bärbel Kemper ist der Besuch ebenfalls eine Bereicherung. Nicht nur aus Deutschland kommen diese, auch aus Spanien oder gar Kolumbien waren sie schon angereist. „Die Begegnungen sind wirklich inspirierend“, sagt Bärbel Kemper. Man höre Geschichten, tausche sich aus und lerne voneinander. Das Ganze ist eben auch für sie ein echtes Landvergnügen. (SZ/kk)

zur Startseite