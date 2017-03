Mit verbotenen Waffen unterwegs Die Bundespolizei hat in Zittau zwei Tschechen kontrolliert, die mit Schlagstöcken und Messer durch die Stadt fuhren. Damit wollten sie sich verteidigen.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Die Bundespolizei Ebersbach hat in der Nacht zum Freitag zweimal hintereinander Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Um 0.15 Uhr kontrollierten die Beamten im Stadtgebiet Zittau einen 42-jährigen tschechischen Skoda-Fahrer. In der Fahrertür stellten die Beamten einen Teleskopschlagstock fest. Außerdem trug der Mann in seiner Hosentasche ein Einhandmesser. „Auf Befragen gab er an, dass er beides zur Verteidigung in Tschechien bräuchte“, teilt Bundespolizei-Sprecher Alfred Klaner mit. Dort sei er als Taxifahrer tätig. „Trotzdem handelt es sich bei beiden Gegenständen um verbotene Waffen, die an Ort und Stelle von den Bundespolizisten eingezogen werden mussten.“ Außerdem muss er sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Um 2.30 Uhr ging den Beamten wieder ein Bürger mit verbotenem Teleskopschlagstock und Einhandmesser in die Fänge. Diesmal ist ein 50-jähriger tschechischer VW-Touran-Fahrer betroffen gewesen. „Auch hier gab der Mann an, dass er diese Waffen zur Verteidigung während seiner Arbeit bräuchte“, so Klaner. Er musste die illegal eingeführten Waffen ebenso abgeben und erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (szo/tc)

