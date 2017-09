Mit verbotenem Messer durch Görlitz Polizisten haben einen Mann kontrolliert, als er nach Polen wollte – und sind fündig geworden.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Polizisten der gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz haben am Dienstagabend in Görlitz einen 22-jährigen Polen mit einem Einhandmesser und eingearbeitetem Schlagring angetroffen. Die Beamten kontrollierten den Mann, als er zu Fuß nach Polen ausreisen wollte. Das Messer wies eine Klingenlänge von 18 Zentimetern auf. Das Führen dieses verbotenen Gegenstandes ist laut Waffengesetz unter Strafe gestellt. „Eine Begründung, warum der Mann mit einer solch gefährlichen Waffe unterwegs ist, konnte er nicht nennen“, so Bundespolizeisprecher Alfred Klaner. Die Beamten zogen das Messer ein und die Landespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. (szo/tc)

