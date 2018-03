Mit Übermut ins Hamsterrad Seit 25 Jahren ist Wolfgang Groß der Fit-Macher an der Neiße. Ans Aufgeben hat er nie gedacht. Trotz vieler Widrigkeiten.

Hirschfelde. Mit hochrotem Kopf stürmt Wolfgang Groß ins Zimmer. Er hält sich nicht lange mit Begrüßungen auf, setzt sich und fängt sofort an zu reden. Sein Pressesprecher Markus Jahnke weiß längst: Wenn der Chef so reinkommt, ist er auf Hundertachtzig. „Ich kämpfe wie ein Löwe gegen die Bürokratie“, poltert der Fit-Chef los. „Ich verschwende meine Kraft für Papier, statt mich um Produktion und Umsatz zu kümmern.“ Zum Teufel mit den Erbsenzählern!

Er war nicht immer so. Geradezu schüchtern stellte er sich fast auf den Tag genau vor einem Vierteljahrhundert in Hirschfelde den Journalisten vor: 41 Jahre alt, Chemie, Physik und Sport studiert, 1980 zum Doktor promoviert, dann Produktentwickler und Strategieplaner bei großen Chemie-Unternehmen, zu Hause in Mannheim. Und nun voller Lust und Ideen für die berufliche Selbstständigkeit. Deshalb habe er den Markennamen Fit und das Werksgelände in Hirschfelde gekauft.

Vor ihm stand eine jener milchigen Plasteflaschen, die in der untergegangenen DDR jeder kannte. „Geschirrspülmittel“, sagte Wolfgang Groß damals, „ist der Anfang. Wir wollen hier noch viel mehr für den Haushalt produzieren. Eines Tages vielleicht auch Körperpflege.“ Ein Journalistenkollege witzelte leise: Ihr neues Haarwaschmittel – nehmen Sie Fit!

25 Jahre nach der Ankündigung gibt es längst besagtes Produkt von der Fit GmbH, nur an Haaren fehlt’s jetzt auf dem Kopf des SZ-Reporters. Anders als bei Wolfgang Groß selbst. Allerdings wurde bei ihm aus einst blond längst grau. Und das Schnauzbärtchen ist weg. Irgendwann wollte die Tochter halt mal wissen, wie ihr Vater ohne Schnauzer aussieht. Gesagt, getan.

Er legt einen Film ein, den vorher noch kein Journalist zu sehen bekam. Wolfgang Groß’ Vater hielt vor 25 Jahren alles mit der Kamera fest: Wie Sohn Wolfgang mit Bauzeichnungen im Werk unterwegs war. Wie seine Hände Werkhallen in die Luft malten. Der Film zeigt undichte Dächer, das alte Pförtnerhaus und ein heruntergekommenes Zimmer im Verwaltungsgebäude. Darin standen eine Pritsche und ein alter Schrank – es war seine erste Bleibe in der neuen Wahlheimat. Er lebt noch immer unterm Dach seines Bürohauses, aber mittlerweile in einer hübschen Wohnung. Längst nennt er die Oberlausitz sein Zuhause. Das für ihn bis in die Landeshauptstadt reicht, wo der Liebhaber klassischer Musik gern in die Semperoper geht.

Er ist angekommen, und trotzdem schaut der 66-Jährige seinem Gegenüber in die Augen: „Ich weiß nicht“, sagt er, „war es damals Mut oder Übermut?“ Statt eine Antwort abzuwarten, erzählt er noch einmal, wie er sich damals mehrere Chemiebetriebe in den jungen Bundesländern ansah. In Weißenfels, Zeulenroda und wo nicht überall. Ostern 1992 kam er zum ersten Mal ins Fit-Werk und wusste: Das ist es. Allerdings war er nicht der einzige Bewerber. Die Mitarbeiter hatten seit 1990 schon viele Interessenten kommen und gehen sehen. Jetzt lief also der nächste hier durch. Soll er mal, wir haben andere Sorgen.

Zum Beispiel die, wie das Geschirrspülmittel an die Kunden zu bringen wäre. Denn nachdem viele Ostdeutsche erst einmal die bunten Westmarken probiert hatten, wollten die meisten ihr vertrautes „Fit“ zurück. Nur stand das in kaum einem Regal – von den Einkäufern der großen Supermarktketten kannte niemand die Plasteflaschen aus dem östlichsten Osten. Weshalb die Fit-Leute ihr Produkt auf Lkws verluden und zu den Einkaufsmeilen fuhren. Dort verkauften sie „Fit“ gleich kistenweise von der Ladefläche herunter.

Wolfgang Groß zieht noch über ein Vierteljahrhundert später den Hut. „Die Leute haben für ihr Produkt gekämpft, haben sich was einfallen lassen – unglaublich.“ Seine Augen leuchten, als er davon erzählt. Mit vielen Ehemaligen gab es unlängst ein Wiedersehen. Zum 25. Jahrestag seines Hier-Seins hatte er alle heutigen, frühere Mitarbeiter und Weggefährten in den Dresdener Zirkus Sarrasani eingeladen.

Dass damals die meisten Entscheider mit dem Geschirrspülmittel Nummer eins der Ostdeutschen nichts anzufangen wussten, spürte Groß bald selbst. Für seinen Start in Hirschfelde brauchte er einen Kredit über sechs Millionen D-Mark. Aber bei allen Banken sah er nur zuckende Schultern: Fit? Bis er dem Filialleiter der Commerzbank in Görlitz gegenübersaß. Götz Pahl war hier seit 1948 zu Hause, und natürlich kannte er das Spülmittel aus der eigenen Küche. Mit dem Kredit und guten Tipps von Pahl konnte Groß durchstarten.

Zu seinen ersten Maßnahmen als Geschäftsführender Gesellschafter gehörte eine unangenehme: Von etwa 250 Mitarbeitern konnte er zunächst nur 60 behalten, berichtet er. Und nennt die aktuellen Zahlen: Heute beschäftigt er wieder ähnlich viele wie bei seinem Antritt in Hirschfelde. Es gab seit 1993 kein Jahr, ohne dass sich irgendwo auf dem Fit-Gelände ein Baukran gedreht hätte. Rund 160 Millionen Euro hat der Fit-Chef über all die Jahre in sein Werk investiert. Aus sechs Millionen Euro Umsatz im ersten Geschäftsjahr wurden 165 Millionen im Jahr 2017. Davon hat auch die Region etwas: Die Fit GmbH sponsert Sportvereine in Zittau und Hirschfelde, gab Geld für die Senioren-Europameisterschaft der Leichtathleten 2012 in Zittau. 2017 holte das Unternehmen erstmals eine Fußballschule von Borussia Dortmund nach Zittau, in diesem Jahr soll es eine Fortsetzung geben.

Etwa 300 verschiedene Produkte kommen heute aus dem Zittauer Ortsteil Hirschfelde – vom Alles- bis zum WC-Reiniger. Darunter Marken, die vor 25 Jahren von Unternehmern aus dem deutschen Westen oder anderen Ländern kamen. Marken, die zwischen Flensburg und Oberstdorf seit Ewigkeiten jeder kannte und kennt. Nach und nach holte Groß sie in sein Werk, das immer weiter wuchs. Für den Chef und seine Produkte gab es eine Auszeichnung nach der anderen: Europäisches Umweltzeichen, Deutscher Marketingpreis, Großer Preis des Mittelstandes, Produkt des Jahres.

Mittenrein ins Wachstum kam der August 2010. „Der schlimmste Moment in diesen ganzen 25 Jahren“, blickt Groß zurück. Binnen weniger Minuten überflutete die Neiße das gesamte Betriebsgelände, drang in Keller und Lager ein, ließ Paletten mit schon versandfertigen Artikeln schwimmen. Als sich das Wasser zurückzog, stand der Unternehmer fassungslos zwischen den Pfützen. Wenn Wolfgang Groß einen passenden Moment gesucht hätte, um mit oder ohne Fit woanders noch einmal neu anzufangen – jetzt wäre ein Anlass gewesen. Doch mit dem Gedanken, sagt er, habe er keine Sekunde gespielt. Er wollte das Werk und die Arbeitsplätze in Hirschfelde erhalten. Aber bis heute wartet er darauf, dass mal jemand aus der Politik Worte sagt wie „Danke“ oder „Gut gemacht“. Wie er ebenso immer noch auf den seinerzeit versprochenen Neißedamm wartet. Als er das Werk nach dem Hochwasser wieder aufpäppelte, ließ er für viel Geld Klappen und Schieber in die Hallen einbauen. Als ihn die Sächsische Zeitung zu Sachsens Unternehmer des Jahres 2010 kürte, arbeitete das Werk bereits wieder auf Hochtouren.

Aber die Flut und ihre Folgen haben Wolfgang Groß verändert. Er wurde zorniger, unduldsamer. Der eigene Elan ist sein Maßstab, und wer da nicht mitzieht, für den findet er deutliche Worte. „Nehmen Sie als Beispiel die Bundesstraße 178. Wird seit zwanzig Jahren gebaut und wird und wird nicht fertig. Dafür ist der Staat zuständig, und er hat versagt! Die Region hier wird abgehängt.“ Jüngster Grund zur Aufregung ist das lange Warten auf die Baugenehmigung für eine neue Lagerhalle auf dem Fit-Gelände. 2015/16 übernahm Groß zwei Körper- und Haarpflegeserien. Die bisherigen Hersteller lagerten die Rohstoffe dafür in Österreich, in ihrer Nähe. Einige dieser Rohstoffe kommen aus Polen, also gleich aus Fits Nachbarschaft. Sie werden seit 2015 praktisch an der Oberlausitz vorbei nach Österreich gefahren und von dort aus zurück nach Hirschfelde. Zweieinhalb Jahre nach dem Bauantrag darf Groß nun die Lagerhalle errichten. „So etwas stinkt mir wahnsinnig“, macht er sich Luft.

Hinter Wolfgang Groß liegen „25 Jahre im Hamsterrad“, wie er selbst sagt. Und vor ihm? Beim Stichwort Unternehmensnachfolge winkt er ab. „So lange es mir gut geht, mache ich weiter. Er steht auf, will zurückeilen in sein Büro und hält doch noch mal kurz inne. „Schreiben Sie über mich: ein böser, alter Mann. Ja, schreiben Sie das!“ Dabei weiß er doch genau, dass ihm diese Worte niemand abnimmt. Er selbst gleich gar nicht.

