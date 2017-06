Mit über zwei Promille in die Kontrolle Die Bundespolizei hat auf der A4 bei Ludwigsdorf einen 39-jährigen Fahrer aus Polen gestoppt. Offenbar trank er zu seinem Geburtstag etwas zu viel.

Symbolbild. © Arno Burgi/dpa

Die Bundespolizei hat am Sonntag, kurz vor 9 Uhr, einen polnischen 5er BMW auf der A4 bei Ludwigsdorf gestoppt, der alkoholisiert, dafür ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Auf die Frage nach dem Führerschein erklärte der 39-Jährige, dass er diesen zu Hause vergessen habe. Weil diese Erklärung laut Bundespolizei-Sprecher Michael Engler in den meisten Fällen nicht zutrifft, nahmen die Beamten entsprechende Überprüfung vor.

Dabei kam ans Licht, dass die zuständige deutsche Führerscheinbehörde dem Mann das Recht des Gebrauchs einer ausländischen Fahrerlaubnis bis Mitte August 2017 aberkannt hat. „Möglicherweise kommt nun noch ein deutlicher Zeitaufschlag bis zur Wiedererteilung seiner Fahrerlaubnis hinzu“, so Engler. Während der Kontrolle rochen nämlich die Bundespolizisten Alkohol in der Atemluft des Polen. „Offenbar hatte der am Sonnabend noch 38-Jährige ein Glas zu viel auf seinen Geburtstag getrunken“, erklärt der Sprecher. Ein Atemalkoholtest endete schließlich mit umgerechnet 2,02 Promille. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers Bautzen kümmerte sich im Weiteren um den Trunkenbold. (szo/tc)

zur Startseite