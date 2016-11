Mit über zwei Promille durch die Stadt

Vermisster Patient gefunden Radeberg. Am Freitagvormittag meldete das Personal des Radeberger Krankenhauses einen Patienten als vermisst. Der 78-Jährige wurde wegen einer Erkrankung behandelt, die ihn in Lebensgefahr bringen konnte. Die Polizei fand den Mann gegen 14.30 Uhr auf der Königsbrücker Landstraße in Dresden-Klotzsche. Er war wohlauf und hatte die ganze Strecke zu Fuß zurückgelegt.

Betrunken unterwegs Neukirch/Bautzen. Gleich drei betrunkene Autofahrer stoppte die Polizei in der Nacht zu Sonnabend. Ein 30-jähriger Fordfahrer war mit 0.84 Promille im Blut in Neukirch unterwegs. Er muss ich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten. Ein 27-jähriger Radfahrer fuhr mit 2,18 Promille durch Bautzen. Ebenfalls in Bautzen war ein 19-jähriger BMW-Fahrer mit 1,78 Promille unterwegs. Beide erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der BMW-Fahrer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Handtaschen verschwunden Großröhrsdorf. Gleich zwei Kundinnen eines Supermarktes in Großröhrsdorf meldeten sich am Freitag bei der Polizei, um den Diebstahl ihrer Handtaschen anzuzeigen. Darin befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente.

Werkzeug gestohlen Radeberg. Diebe verschafften sich in der Nacht zum Freitag gewaltsam Zutritt zu einem auf einer Baustelle abgestellten Container am Wall in Radeberg. Sie stahlen diverse Werkzeuge. Zudem zapften sie offenbar 100 Liter Diesel ab. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 4 000 Euro geschätzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro.