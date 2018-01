Mit über 1,7 Promille auf dem Rad

Polizei schnappt Autodieb Weißenberg. Beamte der Fahndungsgruppe von Landes- und Bundespolizei (GFG Bautzen) haben am Donnerstagmorgen auf der A4 in Richtung Görlitz einen Autodieb geschnappt. Die Polizisten kontrollierten den 44-jährigen Fahrer eines T5 California am Rastplatz Löbauer Wasser. Die Kennzeichen erwiesen sich als Totalfälschung. Die Prüfung des Volkswagens ergab, dass der Besitze den Transporter am Montagmorgen als gestohlen meldete. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen fahndete nach dem Wagen. Den Litauer nahmen die Ordnungshüter vorläufig fest und stellten den Transporter sicher. Die Soko Kfz befasst sich mit den Ermittlungen.

Unbekannte beschädigen Auto Görlitz. Unbekannte haben in der Zeit von Montagvormittag bis Mittwochmorgen versucht, in einen Renault an der Gartenstraße in Görlitz einzudringen. Die Täter beschädigten dabei das Auto und verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Ein Eindringen gelang den Tätern nicht.

Auto geht in Flammen auf Görlitz. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochabend ein Renault an der Gerda-Boenke-Straße in Görlitz in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr und eine Streife des örtlichen Reviers eilten vor Ort. Der Eigentümer unternahm bereits eigene Löschversuche. Die Kameraden konnten die Flammen endgültig eindämmen. Im Nachgang musste der 49-Jährige medizinisch behandelt werden, weil er über Atemnot klagte. Den Scenic schleppte ein Transporter ab. Angaben zum Sachschaden lagen noch nicht vor. Ermittlungen zur Brandursache erfolgen durch einen Sachverständigen, dessen Ergebnis steht noch aus.

Betrunken mit dem Rad unterwegs Oderwitz. In Oderwitz haben Streifenbeamte des Polizeireviers Zittau-Oberland in der Nacht zum Donnerstag einen Fahrradfahrer gestoppt. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle Alkoholgeruch bei dem 59-jährigen Radler. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,72 Promille. Die Ordnungshüter untersagten dem Deutschen die Weiterfahrt und begleiteten ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Eigentümer ertappen Einbrecher Neugersdorf. Offenbar zwei Männer haben in der Nacht zum Donnerstag versucht, in eine Garage an der Bleichenstraße in Neugersdorf einzudringen. Den Eigentümern fielen die beiden Unbekannten aber auf und sie verständigten die Polizei. Dies bemerkten vermutlich die Einbrecher und flüchteten mit einem Ford Fiesta. Sachschaden entstand keiner.

In Schlangenlinie durch Bad Muskau Bad Muskau. Die Fahrweise eines Radlers hat am Donnerstagmorgen in Bad Muskau die Aufmerksamkeit der Polizei geweckt. So radelte der 22-Jährige in Schlangenlinien auf der Clara-Zetkin-Straße. Die Beamten hielten ihn an und ließen ihn pusten. Umgerechnet 2,2 Promille ergab die Alkoholmessung bei dem Deutschen. So ordnete die Streife des örtlichen Reviers eine Blutentnahme an und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, mit der sich in der weiteren Folge die Staatsanwaltschaft Görlitz befassen wird.