Mit Tillich über Bildung diskutieren Wer mit Sachsens Staatsoberhaupt über Politik diskutieren will, hat im Kulturschloss Großenhain die Chance dazu.

Wie funktioniert Politik? Wie sichern wir Arbeitsplätze und stärken unseren Wohlstand? Und worauf kommt es in den Kitas an? Zu diesen und anderen Fragen können Interessierte am kommenden Montag mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) diskutieren. Sachsens Oberhaupt ist in diesem Sommer zu drei sogenannten Dialogveranstaltungen im Freistaat unterwegs. Dazu können sich jeweils Einwohner von verschiedenen Landkreisen anmelden. Die Veranstaltung für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge findet am Montag, ab 18 Uhr, im Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1, statt. Die Teilnehmer können dabei zu den Themen Bildung, Schule, Kita, Zuwanderung, Flüchtlinge, Integration, Forschungsförderung sowie soziales Miteinander diskutieren.

Das Projekt mit dem Titel „Miteinander in Sachsen – Für eine starke Zukunft“ war im Frühjahr gestartet worden. Laut Staatskanzlei geht es darum, möglichst viele Ideen und Vorschläge zu sammeln, um die Zukunft Sachsens zu gestalten. (SZ)

Anmeldungen für die Veranstaltung sind noch bis zum 17. August auf der Internetseite des Freistaates möglich.

