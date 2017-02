Mit Tempo 62 an der Kita vorbei Die Polizei hat an der Dorfstraße in Zodel die Geschwindigkeit in der 30er-Zone kontrolliert – und zwölf Zu-Schnell-Fahrer erwischt.

An der Kindereinrichtung in Zodel hat die Polizei das Tempo kontrolliert. © Steffen Gerhardt

Auf der Dorfstraße in Zodel vor dem Kindergarten gilt eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30, welche durch ein entsprechendes Verkehrszeichen angezeigt wird. Am Montagvormittag nahmen Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes das Einhalten der Geschwindigkeit unter die Lupe.

In den etwa viereinhalb Stunden durchfuhren 105 Fahrzeuge die Messstelle. „Dabei waren zwölf zu schnell“, teilt die Polizei mit. Neun Fahrzeugführer lagen noch im sogenannten Verwarngeldbereich. Drei Kraftfahrer hatten es jedoch besonders eilig und erhalten in Kürze eine Bußgeldanzeige. Schnellster war ein Auto mit GR-Kennzeichen, der mit 62 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Damit ist der Fahrer mehr als doppelt so schnell gewesen. Ihm drohen nun 100 Euro Bußgeld und ein Punkt im Zentralregister. (szo/tc)

zur Startseite