Mit Tempo 173 durch Eiserode Ein Motorradfahrer ist die B 6 entlang gerast. Aber an einer Bushaltestelle in dem Löbauer Ortsteil Eiserode wurde er geblitzt.

Symbolbild © dpa

Löbau. In Eiserode ist ein Motorradfahrer mit 173 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Wie André Schäfer, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, am Dienstagnachmittag mitteilte, kontrollierten Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes hier an einer Bushaltestelle am Montag zwischen 14 und 19 Uhr die Geschwindigkeit. Bei erlaubten 60 Kilometern pro Stunde erfasste die automatische Messanlage das Zweirad mit 173.

Dem Fahrer drohen nun mindestens 680 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrsregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Falls der Betroffene vorsätzlich gehandelt hat, kann sich der Regelsatz der Ahndung sogar noch verdoppeln.

Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit dem Fall befassen. Die Polizei stuft eine solche Fahrweise als gefährliches und gefährdendes Verhalten im Straßenverkehr ein. (SZ)

