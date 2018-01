Mit Tempo 170 durch die Ortschaft Im Landkreis sind 2017 mehr als 80 000 Autos geblitzt worden. Ein Starenkasten liefert besonders viele Fotos.

Der Blitzer in Plotzen leistete auch 2017 wieder ganze Arbeit: Die Anlage an der B 6 lichtete fast 8 000 Temposünder ab. Im Sommer fiel der Starenkasten jedoch länger aus: Weil junge Männer den Blitzer gewaltsam aus der Verankerung gerissen und das Gerät demoliert hatten, war die Anlage sechs Wochen nicht in Betrieb. © Uwe Soeder

Bautzen/Kamenz. Zack – und wieder einer mehr: Im vergangenen Jahr hat’s im Landkreis Bautzen alle sechs Minuten geblitzt. Und das nicht am Himmel, sondern am Fahrbahnrand. Jeden Tag gingen deshalb beim Ordnungsamt der Kreisverwaltung stets gleich Dutzende Briefe raus, adressiert an Autofahrer, die auf den Straßen schneller unterwegs waren, als eigentlich erlaubt. Die SZ hat die Blitzer-Statistik ausgewertet.

Die Zahlen: Landratsamt und Polizei lichten mehr als 80 000 Fahrzeuge ab

Diese Zahl ist durchaus beeindruckend: Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes vom Landkreis haben 2017 insgesamt 73 000 Aufnahmen von zu schnellen Autos geschossen – ähnlich viele, wie schon im Jahr zuvor. Hinzu kommen noch einmal fast 10 000 Geschwindigkeitsverstöße, die die Polizei festgestellt und zur Vollstreckung an das Landratsamt übergeben hat. Die Hälfte der insgesamt fast 83 000 Verstöße haben die insgesamt 18 fest installierten Blitzer am Straßenrand festgehalten. Darüber hinaus legen sich die Mitarbeiter vom Landratsamt auch mit ihrer mobilen Technik an den Straßenrändern auf die Lauer, erwischten so 31 000 Temposünder. Nicht mit erfasst sind zu Fahrer, die in Radeberg oder Hoyerswerda geblitzt wurden. Beide Städte blitzen und kassieren in Eigenregie.

Die Einnahmen: Verkehrssünder zahlten knapp 2,6 Millionen Euro

Und auch diese Zahl beeindruckt: Die Verkehrssünder haben 2017 insgesamt fast 2,6 Millionen Euro ans Bautzener Landratsamt überwiesen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein leichtes Plus von etwa 60 000 Euro. Vor zwei Jahren lag die Summe sogar etwas über 2,6 Millionen Euro. Der größte Teil der Einnahmen stammt aus Tempoverstößen – mit darin erfasst sind aber auch insgesamt 202 geahndete Ordnungswidrigkeiten wegen Alkohol am Steuer und weitere 42 Drogendelikte. Unterm Strich hatte das Landratsamt im vergangenen Jahr etwas über 68 000 Zahlungsaufforderungen verschickt. Die Differenz zur Summe der erfassten Tempoverstöße ist einfach zu erklären: Etliche Aufnahmen lassen sich nicht richtig auswerten – etwa, weil der Fahrer nicht einwandfrei zu erkennen ist.

Die Hotspots: Blitzer in Plotzen und Putzkau werfen am meisten ab

Der Blitzer in Plotzen an der B 6 hat auch 2017 wieder die meisten Raser abgelichtet, liegt im landkreisweiten Vergleich damit vor dem ebenso stets ertragreichen Kasten an der B 98 in Putzkau (siehe Grafik). Möglicherweise hätte der Blitzer in Plotzen sogar noch mehr Autofahrer erwischt. Allerdings war der Kasten für sechs Wochen nicht in Betrieb – nachdem zwei junge Männer im Sommer die Anlage mit Hilfe eines großen Transporters und eines Seils aus der Verankerung gerissen und flachgelegt hatten.

Links zum Thema Kommentar: Ärgerliches am Straßenrand

Insgesamt gibt es im Landkreis 18 stationäre Blitzer. Allerdings hat der Kreis nur neun Kameras, die vor allem dort zum Einsatz kommen, wo es besonders nötig ist. Dort, wo oft zu schnell gefahren wird, postieren sich die Mitarbeiter der Kreisverwaltung aber auch gern mit ihren Skodas oder mobilen Blitzgerätschaften. Schwerpunkte waren Straßen in Bautzen, Rammenau, Putzkau, Kamenz, Pulsnitz, Ottendorf-Okrilla, Großröhrsdorf und Großharthau.

Die Negativ-Rekorde: Mit satten 170 Sachen durch die Ortschaft

Da hatte es offenbar jemand besonders eilig: Am frühen Morgen des 3. Novembers hat die Anlage an der Bundesstraße 97 am Nordbahnhof in Ottendorf-Okrilla ein Auto mit satten 170 Stundenkilometern abgelichtet. Das ist mehr als dreimal so schnell wie erlaubt – an der Stelle gilt Tempo 50 – und zugleicht trauriger Negativrekord im Landkreis im vergangenen Jahr. In Göda war am 24. Oktober ebenfalls ein Auto mit 148 Kilometer pro Stunde abgelichtet worden, der Kasten an der B 98 in Wehrsdorf hielt am 14. Dezember ein Fahrzeug mit 158 Stundenkilometern fest. Für die Fahrer wird das teuer: Sie müssen jeweils 680 Euro Geldbuße zahlen und für drei Monate ihren Führerschein abgeben. Zudem setzt es zwei Punkte in Flensburg. Viele andere Temposünder kamen deutlich billiger davon. Knapp die Hälfte war nicht mehr als zehn Stundenkilometern zu schnell: Etwa 28 000 der verschickten Bescheide enthielten nur Verwarnungen über 15 Euro.

Die Gurtmuffel: Nicht nur Temposünder müssen zahlen

Die Polizei hat dem Ordnungsamt nicht nur fast 10 000 Tempoverstöße zur Vollstreckung überlassen, sondern auch insgesamt 658 Verstöße, in denen Insassen unangeschnallt im Auto saßen. Das kostet jeweils 30 Euro. Hinzu kommen 213 Fälle, in denen das Handy am Ohr hing (60 Euro und ein Punkt in Flensburg) sowie etwas mehr als 1 000 Beanstandungen, weil die Hauptuntersuchung längst überfällig war. Je nach Länge der abgelaufenen Frist sind dafür zwischen 15 und 60 Euro fällig.

Die Zahlungsmoral: Nur die wenigsten Einsprüche haben tatsächlich Erfolg

Offenbar hatten die allermeisten Verkehrssünder ihr Fehlverhalten eingesehen – und die Strafen anstandslos beglichen. Nur ein Prozent der erwischten Fahrer wehrte sich. Das Ordnungsamt verweist auf 853 Einsprüche – bei über 80 000 Verfahren. In 646 Fällen ging die Angelegenheit schließlich vor Gericht. Die Behörde behielt am Ende allerdings zumeist recht: Gerade einmal 36 Verfahren endeten mit einem Freispruch.

zur Startseite