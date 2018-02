Mit Tempo 152 durch die Ortschaft

Negativspitzenreiter: Mehr als 100 Stundenkilometer zu schnell Den Vogel abgeschossen haben im vergangenen Jahr zwei Verkehrsteilnehmer, die mehr als 100 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho hatten: In der Gemeinde Großschweidnitz, beim früheren Gasthaus Schwimmer, raste ein Auto mit 152 km/h in die Blitzerfalle. „Erlaubt waren eigentlich 50 Stundenkilometer“, sagt Uwe Kaiser von der Bußgeldstelle. Für diese Raserei gab es in der Folge drei Monate Fahrverbot und 600Euro Geldbuße. Ähnlich happig war die Tempoüberschreitung bei einem Fall auf der B178. Eigentlich sind an der Stelle 100 km/h erlaubt. Ein Auto wurde mit 218 Stundenkilometern gemessen.

Rekordblitzer: Ostritzer Messanlage ist mit fast 7000 Fotos Spitzenreiter Acht stationäre Blitzer betreibt der Landkreis von Nord nach Süd – und einer steht unangefochten an der Spitze: der Ostritzer. Insgesamt 6981-mal schlug die Messstation im abgelaufenen Jahr zu – allerdings nicht in einer Richtung. Reichlich zwei Monate blitzte sie Fahrer, die zu rasch aus Richtung Görlitz kamen: 957 Mal löste da die Technik aus. Dann drehte der Landkreis den Starenkasten um – seitdem kontrolliert er alle Fahrer aus Richtung Zittau –, 6024 waren im abgelaufenen Jahr zu schnell unterwegs. Einträglich war auch der Blitzer in der Theodor-Körner-Allee in Zittau mit 3145 Fällen, gefolgt vom Kodersdorfer Messgerät mit 2873 Blitzerfotos. Durch Bauarbeiten an der B6 fielen 2017 die beiden Blitzer in Markersdorf fünf Monate aus. Auch die Anlage in Uhyst hat nur die Hälfte des Jahres gemessen, weil die Straße kaputt war. Zusätzlich dazu hat auch die Stadt Görliz eigene Blitzer installiert.

Löbau: Stadt erwischt die meisten Temposünder auf B178 Löbau und Zittau dürfen aufgrund ihrer Größe im Stadtgebiet selbst blitzen. Zittau hat dies an den Kreis abgegeben, Löbau misst selbst. Nach Angaben von Stadtsprecherin Eva Mentele sind im Vorjahr 2852 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden, davon waren 702 im Bußgeldbereich. Summa summarum hat Löbau damit insgesamt 111570Euro eingenommen. Für Verkehrsordnungswidrigkeiten sämtlicher Art – also auch Parkvergehen – hatte Löbau im Haushalt rund 250000Euro Einnahmen veranschlagt, bezifferte Frau Mentele auf Nachfrage. Im Einsatz war die Löbauer Blitztechnik im Vorjahr bei 171 Messungen, 2016 waren es mit 198 etwas mehr. Die meisten Temposünder erwischte das Löbauer Ordnungsamt auf der Ortsumfahrung B178. Dort wurde allerdings nicht der negative Spitzenreiter gemessen: „Bei zulässigen 60 km/h in Eiserode wurde ein Pkw mit 142 km/h gemessen. Das ergibt eine Überschreitung von 77 km/h abzüglich der gesetzlichen Toleranz“, erklärt sie.

Baustellen: Blitzschutz für die Sicherheit der Bauarbeiter Der Baustellensommer 2017 hatte es in sich. Aus Sicherheitsgründen waren vielfach Tempobeschränkungen nötig – und das forderte Disziplin im Straßenverkehr. „Wir haben mit Blick auf diese Situation nicht mehr geblitzt, die Baustellen wenig frequentiert“, betont Uwe Kaiser. Ausnahmen gab es vor allem dann, wenn es konkrete Beschwerden gab: „Eine Baufirma hat sich bei uns gemeldet, weil es Probleme mit Raserei bei der Baustelle Dresdener Straße in Zittau gab. ,Die fahren uns noch den Kopp ab‘ hat ein Arbeiter wörtlich gesagt“, erinnert sich Kaiser. Eine Geschwindigkeitsmessung war hier nötig.

Trend: Bagatellfälle nehmen zu – und das Verkehrsaufkommen auch Die Zahl der Bagatellfälle – also geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen – haben im vergangenen Jahr merklich zugenommen, sagt der Leiter der Bußgeldstelle. Eine Erklärung dafür hat er durchaus: „Die Verkehrsmenge nimmt zu, die Möglichkeiten, zügig zu fahren, sind allerdings sehr begrenzt“, sagt Kaiser. Vielerorts reihen sich die Autos in Kolonne, können nicht überholen und zuckeln in gemäßigterem Tempo über die Straßen. Die zahlreichen Baustellen und die damit einhergehenden Umleitungen haben dieses Phänomen 2017 zusätzlich verstärkt.

Brennpunkte: In Ostritz und Hirschfelde hat sich die Lage entspannt. Beschwerden kamen von den Anwohnern aus Ostritz und Hirschfelde in den Vorjahren viele. „Das hat etwas nachgelassen“, betont Kaiser. Auch in Herrnhut, wo Tempo 30 im Zentrum immer problematisch waren, blieb es im Rahmen: „Hier bremst die Baustelle der Zinzendorfschule an der Straße“, vermutet Uwe Kaiser.