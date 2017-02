Mit Tempo 139 in die Röhre Die Polizei hat am Dienstag am Tunnel Königshainer Berge die Geschwindigkeit kontrolliert – und 82 Raser erwischt.

Im Tunnel gilt Tempo 80. © Jens Trenkler

Der Verkehrs-

überwachungsdienst hat am Dienstag die Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit im Tunnel Königshainer Berge in Fahrtrichtung Dresden kontrolliert. Dort ist in beiden Röhren ein Tempo von höchstens 80 gestattet. Während der sechsstündigen Kontrolle erfasste die Messtechnik 3296 Fahrzeuge. „82 davon waren zu schnell unterwegs“, teilt Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz mit. Der schnellste Verkehrssünder, ein Mercedes Transporter mit BZ-Kennzeichen, fuhr mit 139 Kilometern pro Stunde in die Röhre. Dem Fahrer drohen ein Bußgeld von 240 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot. (szo/tc)

