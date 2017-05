Mit Tempo 106 durch den Ort Raser werden in Bannewitz ausgebremst. Der Spitzenwert wurde in Golberode gemessen.

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt wurden Autofahrer in Bannewitz erwischt. © André Schulze

Bannewitz will verstärkt die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen kontrollieren, um Raser auszubremsen. Dazu soll regelmäßig an verschiedenen Stellen mit der Geschwindigkeitstafel gemessen werden. Auch dem Landratsamt werden Raserpisten gemeldet. Tendenziell seien die Tempoüberschreitungen zwar zurückgegangen. Aber Tempo-Sünder gibt es noch genug.

Der Spitzenwert sei erst kürzlich auf der Durchgangsstraße im Ortsteil Golberode registriert worden, erklärt Markus Kirchner von der Gemeindeverwaltung. Dort sei ein Auto mit Tempo 106 gemessen worden. Zugelassen sind lediglich die ortsüblichen 50 Kilometer pro Stunde. Die Kreisstraße ist neu saniert und ausgebaut. Das verleitet einige Autofahrer auf der abschüssigen Strecke zum Rasen. Auch im Ortsteil Goppeln ist die Gemeinde Rasern auf der Spur. Dort sei in einer 30er-Zone ein Fahrzeug mit Tempo 75 erwischt worden, erzählt Kirchner. Regelmäßig gerast und deshalb kontrolliert wird unter anderem auf der Horkenstraße und der Windbergstraße in Bannewitz. Im Fall Letzterer vor allem, seitdem dort der Umleitungsverkehr der B 170 entlang führt. Viele Schüler und Kita-Kinder nutzen den Weg zu den Einrichtungen vor Ort. Auch auf der Ferdinand-von-Schill-Straße in Possendorf sind Autofahrer oft zu schnell unterwegs. Gemessen werde auch auf der Goppelner Straße in Hänichen. Trotz der verkehrsberuhigenden Maßnahmen, die von der Gemeinde an der ehemaligen S 191 durchgeführt wurden, geben viele Autofahrer dort Gas.

