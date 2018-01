Mit Takt und Tom ins neue Jahr Der SZO lud zum Empfang – und auch ein berühmter Dresdner war dabei. Sogar mit einem James-Last-Vergleich.

Thomas Anders, der „James Last aus Oberlichtenau“ dirigierte den Spielmannszug beim SZO-Neujahrsempfang. Es gab tosenden Applaus. © Jonny Linke

Oberlichtenau. Der schon traditionelle Neujahrsempfang des Spielmannszug Oberlichtenau (SZO) vereinte am Montagabend zahlreiche Unterstützer, Förderer und Fans. Im Schul- und Freizeitzentrum gab es einen detaillierten Einblick in den Verein – natürlich mit Musik. Liedern von Phil Collins erklangen in einer Perfektion, wie man es sonst nur von Studioaufnahmen kennt. Jeder Ton und jeder Takt saßen. Für die insgesamt etwa 200 Musiker und Ausbilder des Vereins ist das eine Grundtugend.

Vereinschef Knut Kaiser zog aber nicht nur musikalisch, sondern auch verbal eine Bilanz des vergangenen Jahres: „2017 war für uns anstrengend und erfolgreich zugleich.“ Er erinnerte an zahlreiche Konzerte, Auftritte und vor allem die Weltmeisterschaft der besten Marsch & Drillkontigente der Welt, welche der SZO mit einer Goldmedaille bewältigt hatte. „Doch auf den heutigen Abend freuen wir uns besonders“, so der Vereinschef.

Und die Freude wurde im übervollen Saal von vielen Unterstützern geteilt. Auch in den Gesprächen bei Sekt und Schnittchen war natürlich die WM im niederländischen Kerkrade ein Thema. Man habe dort Vereinsgeschichte geschrieben und sich gegen die ganz Großen aus Europa und Asien behauptet. „Wir, der Dorf-Spielmannszug aus Oberlichtenau“, so der Vorsitzende mit einem Schmunzeln. Doch dieser Dorf-Spielmannszug zeigte anschließend, wozu er fähig ist. Im kleinen Kreise wie zum Neujahrsempfang oder im Großen wie bei zahlreichen Auftritten. Auf einem Beamer lief das Originalvideo zur Weltmeisterschaftsaufführung im vergangenen Jahr. Ohne Ton. Gespielt wurde dazu live in Oberlichtenau. Wenn man Perfektion einen neuen Namen geben würde, müsste man ihn Spielmannszug Oberlichtenau nennen, denn mit dem letzten Takt im Video, endete auch die klangvolle Aufführung im Raum. Weltklasse! Tosender Applaus. „Wir haben aber noch ein Ziel. Wir wollen gern eine Weltmeisterschaft bei uns ausrichten.“ Dazu bräuchte man eine WM-taugliche Spielstätte mit Kunstrasen und einigem mehr. Der Grundstein sei gelegt, der neue Sportplatz stehe. „Jetzt liegt es an uns, an unseren Sponsoren, Unterstützern und auch an der Politik. Die nächste noch nicht vergebene WM wäre 2021“, blickte Knut Kaiser in die Zukunft.

Für einen ganz anderen Unterhaltungshöhepunkt sorgte am Montagabend der bekannte Kabarettist Tom Pauls mit seinen überaus humorvollen Ausführungen über die sächsische Sprache. Woher kommt der Sachse eigentlich und ist es nun dreiviertel eins oder viertel vor? Die Antworten gab der Dresdner zum Vergnügen aller auf seine unnachahmliche Art und Weise. Und den SZO habe er auch schon mehrfach erlebt. „Das ist kein normaler Spielmannszug. Die Mädels und Jungs haben Schmiss und Drive, sind locker und unheimlich genau. Der musikalische Leiter Thomas Anders ist für mich der James Last aus Oberlichtenau“, schwärmte der Kabarettist. Jetzt Bedarf es nur noch ausreichender Unterstützung für eine Weltmeisterschaft in Oberlichtenau. Das wär’s: Der kleine Dorf-Spielmannszug aus Oberlichtenau holt WM-Gold auf dem eigenen Rasen. Ein Traum! Nur ein Traum?

