Mit Tablets auf Schnitzeljagd Am Lessing-Gymnasium werden Lehrer zu Lernenden. Sie beschäftigen sich mit neuer Technik. Die hat so ihre Tücken.

Ursula Kührig (rechts vorn) hat für Lehrer aus ganz Sachsen eine digitale Schnitzeljagd organisiert. © André Braun

Verwundert bleibt ein älterer Herr stehen. „Ihr wisst wohl nicht, wo ihr hinwollt“, fragt er die Frauen und Männer, die im Schnee an ihm vorbeistapfen. Alle schauen gebannt nach unten. Jeder hält ein Tablet oder Smartphone in der Hand. Sie sind nicht auf Pokemon-, sondern auf einer ganz speziellen Schnitzeljagd. Ein Pfeil auf den Geräten weist ihnen den Weg.

Organisiert hat die Schnitzeljagd Ursula Kührig, Fachleiterin Naturwissenschaften am Lessing-Gymnasium Döbeln (LGD). Sie gehört zu einer Gruppe von 20 Lehrern aus ganz Sachsen, die sich zu sogenannten Promotoren qualifizieren. Gemeinsam wollen sie den Unterricht mit Tablets an den Schulen voranbringen. „In diesem Jahr fahren wir von Schule zu Schule und schauen uns dort die technischen Voraussetzungen an“, sagt Ursula Kührig.

Wie die im LGD sind, erläutert Jens Rechenberger. Außerdem erfahren die Lehrer, wie die Apps auf die Tablets kommen, die die Schüler für ihr Thema brauchen und wie gleichzeitig Apps verborgen werden, mit denen sie im Moment nicht arbeiten sollen. Eine App oder eine Cloud macht es den Lehrern außerdem möglich, die Ergebnisse der Schüler zum Korrigieren mit nach Hause zu nehmen, ohne sie auszudrucken.

Soweit die Theorie. Dann schickt Ursula Kührig die Lehrer auf die Schnitzeljagd, um ihnen zu zeigen, wie die Technik aktiv in verschiedenen Unterrichtsfächern eingesetzt werden kann. In ihre Tablets und Smartphone geben die Lehrer einen Code ein, der sie auf den richtigen Weg bringt. Die meisten jedenfalls. Der Pfeil auf dem Smartphone einer Lehrerin findet erst nach dem dritten Anlaufpunkt die richtige Richtung. Stationen sind die Stolpersteine am Theater, das Stadtbad, das Rathaus und die Mädchenschule.

Zu jedem Punkt gibt es auf dem Tablet Informationen und eine mathematische Aufgabe. Das erste Ergebnis eines Mathelehrers ist falsch. „Du bist wie die Schüler. Lies erst zu Ende“, rügt Ursula Kührig lachend. Aha. Nicht das Volumen des Stolpersteins soll berechnet werden, sondern das der Messingschicht, erkennt der Lehrer und erhält mit 340 Gramm das richtige Ergebnis. Das bestätigt ihm ein lachender Smilie. Von Station zu Station geht’s besser. Die Letzte ist sozusagen als Belohnung das griechische Restaurant, in dem es vor der nächsten Theoriestunde das Mittagessen gibt. (DA/rt)

zur Startseite