Mit Swing und Jazz in die Vorweihnachtszeit Die Steffen-Peschel-Band verwöhnt wieder die Ohren ihrer Zuhörer in Niesky und Weißwasser.

Die Steffen-Peschel-Band © PR

Die Vorweihnachtszeit ein bisschen mehr zu genießen, dazu lädt die Steffen-Peschel-Band ein. Und zwar am 3. Dezember, 16 Uhr, in der Brüderkirche in Niesky sowie am 10. Dezember, 16 Uhr, in der Evangelischen Kirche in Weißwasser. „Wir verwöhnen Ihre Ohren mit alten und neuen, sinnlichen und fröhlichen sowie lauten und leisen Weihnachtsliedern“, heißt es in der Konzertankündigung. Ganz im bes(ch)wingt-jazzigen Stil der fünf Musiker. Karten für das Nieskyer Konzert gibt es unter anderem in der SZ-Lokalredaktion auf dem Zinzendorfplatz sowie im Geschenkehaus Barthel, für das Konzert in Weißwasser sind sie im Servicepunkt sowie in der evangelischen Kirche erhältlich

zur Startseite