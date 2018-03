Mit Steuern das Minus abmildern Die Kommune sieht eine Möglichkeit, die Verluste in den Bädern zu reduzieren. Dabei muss das Finanzamt mitspielen.

Zwischen 230 000 und 250 000 Euro Verlust fährt die Kommune jedes Jahr in den städtischen Bädern ein. Das nehmen die Stadträte in Kauf, um Roßweinern und Besuchern weiterhin die Möglichkeit zu bieten, das gesamte Jahr über zu schwimmen: im Hallenbad an der Stadtbadstraße und im Sommer im Freibad im Wolfstal. Jetzt hat Kämmerin Heidi Roßberger eine Möglichkeit aufgetan, wie die Verluste abgemildert werden können.

Wie viele andere Kommunen, ist die Stadt Roßwein mit Aktien am Energieversorger Envia beteiligt. Dafür gibt es jedes Jahr eine Ausschüttung, auf die allerdings eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 15 Prozent und noch einmal 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag zu zahlen sind. Das heißt, von der Ausschüttung gehen 20,5 Prozent verloren. Dieses Geld könnte Roßwein künftig mit den laufenden Verlusten verrechnen, die im Bäderbetrieb – einem Betrieb gewerblicher Art – entstehen. „Diese Möglichkeit gibt es noch nicht so lange und wir sollten sie nutzen“, begründete Heidi Roßberger ihren Vorschlag an die Stadträte. Die stimmten dem zu. Nun muss sich die Kommune noch beim Finanzamt die Zustimmung einholen. Bekommt sie die, hätte das beispielhaft für das Jahr 2016 bedeutet, dass der Verlust im Bäderbetrieb auf unter 200 000 Euro schrumpft. (DA/sig)

