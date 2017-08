Mit Stäbchen gegen Blutkrebs Zum Pulsnitzer Gesundheitslauf gibt es eine Hilfsaktion für Leukämiepatienten und bis zu 600 Läufer werden erwartet.

In der Helios Klinik Freital lief im Frühjahr eine Typisierungsaktion für einen zehn Monate alten und an Leukämie erkrankten Jungen. In Pulsnitz zum Gesundheitslauf wird es so ähnlich aussehen. So können Sportler und Besucher in zwei Minuten zum potenziellen Lebensretter werden. Die Aktion geht von 16 bis 19 Uhr.

Nicole Frenzel aus der Pulsnitzer Lebkuchenfabrik präsentiert die Pfefferkuchenherzen für den 8. Gesundheitslauf. Auf die dürfen sich die Teilnehmer schon freuen.

Der Pulsnitzer Gesundheitslauf bekommt in diesem Jahr noch eine neue Dimension: Es wird nicht nur für die Gesundheit gelaufen, sondern auch typisiert und registriert. Es geht um Knochenmarkspender für Blutkrebspatienten. „Das Helfen kann manchmal ganz einfach sein“, sagt Kristina Kroemke, Sprecherin der Pulsnitzer Helios Kliniken als Gastgeber des Gesundheitslaufes: „Ein einfacher Abstrich der Mundschleimhaut mit einem Wattestäbchen kann für schwer kranke Menschen die Chance auf Leben bedeuten“, erklärt sie. Deshalb haben die Pulsnitzer Helios Kliniken zum Gesundheitslauf am 1. September den Verein für Knochenmarkspende Sachsen (VKS) zu einer Typisierungsaktion gewonnen und lädt alle Läufer, ebenso wie das Publikum ein, an der Aktion teilzunehmen. Die übernehmen die Fachleute vom Verein.

Solche Aktion zum ersten Mal

Von 16 bis 19 Uhr stehe ein entsprechendes Zelt im Veranstaltungsbereich des Gesundheitslaufs an der Helios Klinik Schwedenstein. Eine solche Aktion findet zum ersten Mal statt. Eine Schwesterklinik bei Dresden lieferte dazu die Anregung. Dort hatten die Mitarbeiter eine Typisierung für den erkrankten Sohn einer Mitarbeiterin gestartet. „Und für uns in Pulsnitz als medizinischen Dienstleister ist es wichtig, eine Herzenssache auch dazu beizutragen, Leben zu retten.“ Denn: Je größer die Datenbank mit potenziellen Spendern ist, umso größer ist die Chance, auf schnelle Hilfe für Menschen, die an Leukämie erkrankt sind. Sie selbst sei seit einigen Jahren als Spenderin registriert, sagt Kristina Kroemke. Die Tochter eines Freundes sei damals schwer erkrankt gewesen. Das habe den Anstoß gegeben: „Typisieren lassen, kann sich jeder gesunde Erwachsene.“

Alle 16 Minuten erhalte ein Patient in Deutschland die Diagnose Blutkrebs, schätzt der VKS ein. Und weniger als ein Drittel aller Blutkrebspatienten finde innerhalb der Familie einen passenden Spender. Das macht die Datenbank so wertvoll. In der des VKS haben sich bisher über 92 500 Spender registrieren lassen. Dazu ist es nur notwendig gesund zu sein, nicht jünger als 17 Jahre und nicht älter als 55. Bundesweit gibt es 26 Spenderdateien, der VKS ist eine davon. Die Daten aller Banken werden zur weltweiten Spendersuche im Zentralen Knochenmarkspender-Register Deutschland gespeichert. Das ist eines der leistungsfähigsten weltweit und verfügt über Daten von über 6 500 000 potenziellen Spendern aus ganz Deutschland. Jährlich werden über 7 000 Transplantationen mit einem deutschen Spender durchgeführt, lässt der VKS wissen.

„Für manche Patienten gibt es rund um den Globus noch keinen Knochenmarkspender“, sagt der VKS-Vorstandsvorsitzende Prof. Dietger Niederwieser. Umso wichtiger sind solche Aktionen, wie die beim Gesundheitslauf. Der findet jetzt zum 8. Mal statt. Der Start und das Ziel aller Strecken befinden sich im Zufahrtsbereich der Helios Klinik Schwedenstein, am Obersteinaer Weg in Pulsnitz. Die Läufe sind als Rundstrecken angelegt. Sie führen über feste Wald- und Feldwege sowie eine kurze Wegstrecke über Asphalt. Der erste von fünf Läufen, der Bambinilauf über 800 Meter, startet 17.45 Uhr. Die längste Strecke beträgt zehn Kilometer. Außerdem gibt es ein Nordic-Walking-Angebot.

Die Organisation des Events liegt in den Händen der Gastgeber, bei den Pulsnitzer Sportlern vom HSV 1932, den Kliniken als Gastgeber und der Stadt. Dazu kommen etliche ehrenamtliche Helfer, die für den Lauf mit anpacken. Der Spielmannszug Kleinröhrsdorf musiziert und auch an eine Kinderbetreuung ist gedacht, während die Eltern auf der Strecke schwitzen. Mit bis zu 600 Läufern rechnet Mitorganisator Mario Drabant. Und während es in diesen Tagen bei der Leichtathletik-WM in London Medaillen aus Edelmetall gibt, bekommen die Läufer in Pulsnitz als Pfefferkuchenstadt zur Erinnerung Pfefferkuchen-Herzen. Alle, die das Ziel erreichen. Und vielleicht erreichen ja auch die Fachleute vom Verein für Knochenmarkspende ein wichtiges Ziel und können viele Spender gewinnen.

Parken: auf dem Schützenplan und der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Ein kostenloser Shuttle-Service bringt Sportler und Publikum zum Start.

