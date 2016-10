Sportakrobatik Mit Spannung und Konzentration zu Gold Riesaer SC-Athleten trumpfen bei der Deutschen Meisterschaft auf.

Das Herrenpaar Nils Beuven und Erik Pohl zeigte sich hoch konzentriert und gewann zwei Gold- und eine Silbermedaille. © Felix Kuntoro

Sportakrobaten des SC Riesa sorgten am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren 1 und Senioren für einen Medaillenregen.

Beim Herrenpaar Nils Beuven und Erik Pohl spürte man von Anfang an die Anspannung. Trotz eines verpatzen Aufgangs gleich zu Beginn konnten sie sich mit ihrer neuen Balanceübung den ersten Meistertitel sichern. In der Dynamicübung belegten sie Platz zwei. Mit einer gelungenen Combiübung bauten sie ihren Vorsprung aus und sicherten sich Gold im Mehrkampf.

Bei den Mixpaaren ging für Riesa erstmals Daniel Blintsov mit seiner neuen Partnerin Xenia Mehlhaff aus Kassel an den Start. Ihr Trainingsfleiß der letzten Monate wurde mit Platz zwei in der Balance- und Platz eins in der Dynamicübung belohnt. Souverän holte sich das Duo dann am Sonntag noch den Titel im Mehrkampf.

Gewohnt sicher turnten Michail Kraft (SC Riesa) und Tim Sebastian (Dresdner SC). Ihre Balance- und Tempoübung klappte fehlerfrei und wurde jeweils mit dem Meistertitel gekrönt. Am Sonntag ließen die Kräfte dann etwas nach, doch trotz eines kleinen Fehlers in der Combiübung reichte es für Gold im Mehrkampf.

Denn der nächste große Wettkampf lässt nicht lange auf sich warten. Ende Oktober findet in der heimischen WM-Halle der 15. Internationale Sachsenpokal mit Sportlern aus acht Ländern statt. (mp)

zur Startseite