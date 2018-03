Mit sonnigem Gemüt Die beiden Kitas der Gemeinde Groß Düben haben jetzt jede wieder eine eigene Leiterin – und noch freie Plätze.

Die Knirpse in Halbendorf haben gut lachen. Vor zwei Jahren ließ die Gemeinde das „Storchennest“ umbauen. © Joachim Rehle

Groß Düben. Freie Plätze gibt es derzeit noch in den beiden kommunalen Kindereinrichtungen der Gemeinde Groß Düben. So die Kernaussage von Sigrid Baatz und Andrea Schutza. Die Leiterinnen der Kita „Spatzennest“ in Groß Düben und „Storchennest“ in Halbendorf berichteten jetzt dem Gemeinderat zum Stand der Dinge. Vor zwei Jahren war das letztmalig geschehen. Seither gab es einige Veränderungen. Auch oder vor allem der Gestalt, dass die kleine Einrichtung in Halbendorf jetzt wieder eine eigene Leiterin hat. Jahrelang hatte Sigrid Baatz in Personalunion die Verantwortung für beide Häuser. 1999 war die gemeinsame Leitung installiert worden, um die Einrichtung in Halbendorf sichern zu können. Aus Sicht der Beteiligten dennoch auf Dauer kein haltbarer Zustand, wie sich herausstellte. „Jetzt läuft es besser“, erklärte Sigrid Baatz im Gemeinderat. 2013 war ein Anbau ans „Spatzennest“ Groß Düben eingeweiht, der Umbau im „Storchennest“ Halbendorf 2015 vollendet worden. In beiden Kitas gibt es seitdem mehr Platz. Mit Blick auf den Bericht vor zwei Jahren hätten sich die Kinderzahlen allerdings kaum verändert, hieß es jetzt.

In der Kita in Groß Düben werden 51 Kinder betreut. Nach den Worten von Kita-Leiterin Sigrid Baatz sei da „noch ein kleiner Puffer“. Aktuell sind es zehn Kinder in der Krippe und 19 im Kindergarten, lediglich der Hort ist mit 22 Kindern bis auf den letzten Platz besetzt. Drei Kinder verlassen den Hort, dafür rücken drei andere nach. Weitere Anmeldungen gibt es für die Krippe. Betreut werden die Kinder durch sechs pädagogische Mitarbeiterinnen, von denen sich eine gerade in einer berufsbegleitenden Weiterbildung befindet. Eine Mitarbeiterin qualifizierte sich zur Praxisanleiterin, um in der Kita „Spatzennest“ auch weiterhin Praktikanten beschäftigen zu können. Die, die Anfang Februar ihren Einsatz beendete, war bei Kindern und Eltern sehr beliebt. Jedoch seien nicht alle Praktikanten immer mit so viel Herzblut dabei, so Sigrid Baatz. Wegen einer langzeiterkrankten Mitarbeiterin wurden die anderen vorübergehend in der Zahl ihrer Wochenarbeitsstunden hochgestuft. Dennoch bleibe die Situation angespannt.

Jedes Jahr in den Sommerferien steht eine Waldwoche an, die bei den Kindern vom „Spatzennest“ sehr beliebt ist. Ebenso wie die Ausflüge in den Tierpark nach Görlitz. Dass die Knirpse der Kita Groß Düben bei runden Geburtstagen für Senioren singen, sei längst zu einer schönen Tradition geworden. Es verbindet die Generationen. „Da kullern auch manchmal Tränen“, weiß Sigrid Baatz. Dankbar ist die Kita-Leiterin für die Unterstützung der Vereine.

Für Kinder ab einem Dreivierteljahr gibt es eine Krabbelgruppe. Ein wöchentliches Angebot, welches von den meisten Eltern gern genutzt wird. Damit falle den Kindern die Eingewöhnung zwei Wochen vor dem „richtigen Start“ dann nicht so schwer, habe man die Erfahrung gemacht.

Gemäß dem sächsischen Bildungsplan finden einmal im Jahr Gespräche mit den Eltern über die Entwicklung ihrer Kinder statt. Das erfordere einen großen zeitlichen Aufwand, sagte Sigrid Baatz.

In die Kita in Halbendorf gehen zurzeit 34 Kinder: 13 in die Krippe, 21 in den Kindergarten. Ab April kommen vier weitere hinzu. „Da ist noch etwas Luft nach oben“, sagte Kita-Leiterin Andrea Schutza. 42 Kinder dürfte die Einrichtung aufnehmen. Zwei Erzieherinnen sind im „Storchennest“ in der Krippe und zwei im Kindergarten tätig. Aktuell werden zwei Knirpse sogar zehn Stunden lang betreut. 14 Kinder kommen von außerhalb, etwa aus Weißwasser oder Bad Muskau.

Das pädagogische Konzept beruht auf dem sogenannten Situationsansatz, um die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern, erklärte Andrea Schutza. Sie erzählte von einem gemeinsamen Projekt mit der Polizei. In diesem Jahr stehe ein solches mit der Feuerwehr an, eine Alarmübung inbegriffen. Dank einer Kooperation mit dem Lesekreis Görlitz fahren die Kinder einmal die Woche in die Bibliothek nach Schleife. Eng arbeite man außerdem mit der Grundschule wie auch mit Domowina, Feuerwehr und Jugendklub zusammen. Zudem sei der Elternrat eine große Stütze, so Andrea Schutza. Um Erzieherinnen und Räume kennenzulernen, besteht auch in Halbendorf für die Kleinsten eine Krabbelgruppe.

Alle acht Wochen finden gemeinsame pädagogische Beratungen beider Einrichtungen statt. Lob gab es aus beiden Häusern für die Reinigungskraft und den technischen Mitarbeiter. Das Thema Personal wird den Gemeinderat Groß Düben, die Verwaltung und die Kitas weiter beschäftigen. In nicht allzu ferner Zeit gehen zwei Mitarbeiterinnen in Rente.

Im März findet die jährliche Begehung durch Sicherheitsbeauftragte in den Kitas statt. Auf Anfrage eines Gemeinderats hieß es außerdem, dass die Spielplätze beider Kindereinrichtungen am Wochenende geöffnet sind. „Es sind öffentliche Spielplätze“, so Bürgermeister Helmut Krautz. Er dankte den Beschäftigten in beiden Häusern für ihre Arbeit.

zur Startseite