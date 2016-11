Mit Sommerreifen in die Leitplanke

Kleintransporter stößt gegen Laterne Tharandt. Aufgrund der glatten Fahrbahn landete der VW eines 50-Jährigen am Dienstagmorgen an einem Grundstückstor und einer Laterne. Der Mann war auf der Freiberger Straße aus Richtung Grillenburg in Richtung Tharandt unterwegs. Auf abschüssiger Strecke und winterglatter Fahrbahn brach das Fahrzeug aus und stieß erst gegen das Grundstückstor und anschließend gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Ohne Winterreifen ins Schleudern gekommen Neustadt Die 51-jährige Fahrerin eines mit Sommerreifen bereiften Peugeot befuhr am Dienstag die Umgehungsstraße von Bischofswerda kommend in Richtung Neustadt. Beim Überfahren einer Brücke kam das Fahrzeug auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Peugeot mit der Leitplanke und drehte sich. In deren Folge schleuderte das Auto über die Fahrbahn und stieß erneut gegen die Leitplanke. Die 51-Jährige blieb unverletzt. Nach dem Zusammenstoß war der Peugeot nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf knapp 6000 Euro geschätzt.