Mit Smileys gegen Temposünder Freitals AfD-Stadtrat Norbert Mayer will, dass die Stadt zwei zusätzliche Tempotafeln kauft. Bislang wird das abgelehnt.

Zwei solcher Smiley-Tempotafeln wünscht sich Stadtrat Norbert Mayer für Freital. Zum Beispiel an der Lessingschule sollen sie aufgestellt werden. © Mike Jäger

Freital. Ein Lächeln für alle, die das vorgeschriebene Tempo 30 einhalten, ein enttäuschter Blick für alle, die zu schnell fahren – Norbert Mayer ist sich sicher, dass das an der Lessingschule etwas bringen würde, und nicht nur dort. „Das hat einen erzieherischen Effekt“, sagt der AfD-Stadtrat. Mit dem Haushaltsplan war erst im Januar beschlossen worden, dass die Stadt einen zusätzlichen Blitzer und eine neue Tempotafel kauft. Mayer reicht das nicht: Er fordert, dass sich die Stadt Freital noch einmal zwei zusätzliche Tempotafeln anschafft. „Es gibt so viele Stellen in Freital, wo sie eingesetzt werden könnten“, sagt der 61-Jährige. Außerdem seien die Kosten gering.

Mit seinem Vorschlag war er im Januar im Stadtrat gescheitert – unter anderem, weil andere Stadträte bezweifelten, dass die Tafeln tatsächlich so günstig sind wie von Mayer behauptet. Von einem österreichischen Hersteller hat er sich ein Angebot machen lassen. Für eine kleinere und eine größere Tafel inklusive Batterie und Solaranlage verlangt die Firma 5 200 Euro. „Das ist doch kein Geld“, sagt Mayer.

Der Wurgwitzer ist überzeugt von der Wirkung der Tempotafeln. Im Unterschied zu Blitzern wird für Temposünder kein Bußgeld fällig, sondern sie werden lediglich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit erinnert. „Die meisten Autofahrer fahren ja nicht mit Absicht zu schnell, sondern denken vielleicht in der Hektik nicht an das Tempolimit.“ Die Tempotafel mit dem Smiley sei eine Erinnerung und belohne diejenigen, die mit zulässiger Geschwindigkeit unterwegs seien.

Freital hatte bislang eine solche Anlage – in mobiler Ausführung. Im benachbarten Wilsdruff gibt es zwei fest installierte an der Grundschule in Oberhersmdorf und an der Kita in Braunsdorf sowie eine mobile. Kostenpunkt laut Bürgermeister Ralf Rother: 2 000 bis 4 000 Euro pro Anlage.

CDU-Fraktionschef Martin Rülke erklärt, warum er als einer von vielen den entsprechenden Antrag Mayers Anfang Januar abgelehnt hat. „Grundsätzlich sind wir in der CDU-Fraktion nicht gegen die Anschaffung zusätzlicher Geschwindigkeitsanzeigetafeln“, sagt er. Es sei wichtig, dass gerade an unübersichtlichen Stellen oder vor Schulen und Kitas auch die Einhaltung der vorgegebenen Geschwindigkeit regelmäßig kontrolliert werde.

„Die eingesetzten Geräte müssen dafür aber auch geeignet sein.“ Das heißt, es müsse getestet werden, zum Beispiel wie weit die Geräte Fahrzeuge und ihre Geschwindigkeit erfassen könnten, welche Anzeigemöglichkeiten vorhanden sind oder welche Auswirkungen die Anzeigetafeln auf die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit hätten. „Gerade das wissen wir aber bei den von Herrn Mayer vorgeschlagenen Geräten nicht.“ Außerdem habe er keine mobilen, sondern stationäre Geräte vorgeschlagen. „Diese wären nach unserer Auffassung nicht schnell und flexibel an anderen Orten einsetzbar.“

Rülke schließt aber nicht aus, dass die Stadt schon bald weitere Tempotafeln kauft. Die Stadt solle nun zunächst aber den neuen Blitzer und die eine neue Tempotafel im praktischen Einsatz testen. „Sollten sich diese Geräte bewähren, könnten weitere angeschafft werden – theoretisch sogar ohne Zustimmung des Stadtrates, da die Kosten im Handlungsspielrahmen des Oberbürgermeisters liegen.“

Mayer will sich weiter für seine Idee stark machen. Aus seiner Sicht sind die vorgeschlagenen Tempotafeln nicht nur stationär, sonder auch mobil einsetzbar. „Die sind mit drei Schrauben befestigt und funktionieren durch die Solarmodule völlig autark.“

