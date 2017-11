Mit Siemens geht es für Görlitz um alles über die Krise bei dem Görlitzer Turbinenwerk

Beim Kampf um den Erhalt des Görlitzer Siemens-Werkes geht es zunächst um die knapp 1 000 Jobs im Betrieb und um die Stellen bei den Zulieferern. Das könnten nochmal rund 500 sein. Da geht es um Familien, deren Zukunft in der Stadt. Es ist ja nicht so, dass in der Welt künftig keine Turbinen mehr gebaut werden, aber eben nicht in Görlitz. Wer ungebunden ist oder sich einen Neuanfang andernorts vorstellen kann, der wird einen Job finden. Aber nicht mehr hier.

Zum anderen aber geht es um den Industrie- und Wirtschaftsstandort Görlitz, ja um das Leben in der Stadt überhaupt. Ohne Siemens und ohne einen starken Waggonbau werden auch andere große Probleme in der Stadt bekommen: der Handel, die Geschäftsleute, die Stadtwerke, die Vereine. Görlitz wäre nicht mehr die Stadt, die es heute ist.

Der Strukturwandel, und sei es auch ein erzwungener wie der durch die Energiewende, ist nicht aufzuhalten. Aber er muss so gestaltet werden, dass die Menschen auch eine neue Perspektive erhalten: Sei es durch neue Produkte, die in den Werken hergestellt werden und für die es einen Markt gibt, sei es durch neue Firmen. Die einfache Schließung wäre die leichteste Lösung für Siemens, aber zugleich auch ein Armutszeugnis für einen solchen Weltkonzern.

