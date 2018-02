Mit Selbstbewusstsein gegen Play-off-Kandidaten Am Freitag zu Hause gegen Kassel, am Sonntag in Crimmitschau, die Lausitzer Füchse brauchen weiter Punkte. Weitere Wochenendtipps gibt es unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Jeff Hayes war gegen Kaufbeuren nicht zu halten. © Gunnar Schulze

Es ist wie verhext: Die Lausitzer Füchse haben 15 Punkte aus den letzten sechs Spielen geholt, der Rückstand auf den zehnten Platz wird aber nur ganz langsam kleiner, weil Konkurrent Bad Nauheim auch überdurchschnittlich gut punktet und inzwischen auf Platz neun vorgerückt ist. Den letzten Play-off-Platz belegen jetzt die Heilbronner Falken, mit acht Punkten Vorsprung auf die Füchse. Ein wenig schuld an der Situation sind die Füchse auch selbst. Das „Sechs-Punkte-Spiel“ in Bad Nauheim am vergangenen Freitag ging nach einer mäßigen Leistung nämlich mit 1:4 verloren. Statt die Köpfe hängen zu lassen, explodierten die Füchse am Sonntag gegen Kaufbeuren förmlich – 7:2. Besonders der kanadische Füchse-Stürmer Jeff Jayes erwischte einen Sahnetag, mit drei Toren und drei Vorlagen. Das ist heute aber schon wieder Geschichte. Im Fernduell mit Heilbronn (gegen Freiburg und in Kaufbeuren) und Bad Nauheim (in Bietigheim und gegen Bad Tölz) müssen Punkte aufgeholt werden. Beide Konkurrenten haben auf dem Papier einfachere Heimspiele. Die Lausitzer Füchse treffen auf die Kassel Huskies und den Crimmitschauer Falken, die um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs kämpfen. In Kassel allerdings brennt nach drei Niederlagen in Folge der Baum. Die Eispiraten haben nur noch vier Punkte Vorsprung vor Heilbronn, nachdem ein 9:5-Sieg gegen Bayreuth am vergangenen Freitag wegen des Einsatzes eines noch nicht lizensierten Spielers mit 0:5 gewertet wurde. Beide Teams dürften also eine gehörige Portion Wut im Bauch haben.

Die Lausitzer Füchse schauen aber nach den zuletzt erfolgreichen Spielen nur auf sich. Einfach spielen, wenig Fehler machen, in der Defensive um jeden Puck kämpfen, Strafen vermeiden – das alles schien zuletzt bei den Spielern angekommen zu sein. Und offensiv sorgten vor allem ein stark verbessertes Überzahlspiel und manchmal auch überragende Einzelleistungen wie zuletzt von Hayes für die nötigen Treffer. Gegen Kassel steht Neuzugang Marc Kohl vor seinem ersten Einsatz, da Roberto Geiseler noch ausfällt.

zur Startseite