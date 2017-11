Mit Schwung zur neuen Liebe Seit zehn Jahren fahren Singles zum Tanz ins Niederoderwitzer Sportlerheim. Viele haben dort einen Partner gefunden.

zurück Bild 1 von 3 weiter Drei Paare, die sich beim Tanz im Niederoderwitzer Sportlerheim kennengelernt haben: Annelies Bresler und Manfred Ullrich aus Zittau..., © matthias weber Drei Paare, die sich beim Tanz im Niederoderwitzer Sportlerheim kennengelernt haben: Annelies Bresler und Manfred Ullrich aus Zittau...,

...Monika Glöckner und Gerald Lauterbach aus Großhennersdorf...

...und Gisela Zakoucky und Gerd Hänisch aus Olbersdorf. Gerd Hänisch gehört seit Anfang an zu den Organisatoren der monatlichen Veranstaltungen der privaten Single-Initiative, die Besucher aus der gesamten Region anlockt.

Niederoderwitz. Schlager, Marschmusik, Volksmusik, Walzer. Egal, was der DJ von „Andys Disco“ zur Veranstaltung der privaten Single-Initiative am Sonnabend im Niederoderwitzer Sportlerheim auch spielen sollte: Annelies Bresler und ihr Partner Manfred Ullrich werden sich wohl die meiste Zeit auf der Tanzfläche wiederfinden. „Wir sind beide leidenschaftliche Tänzer“, sagt Annelies Bresler, und Manfred Ullrich nickt.

Doch nicht nur aus diesem Grund zieht es die beiden rüstigen Zittauer am Sonnabend nach Niederoderwitz. Zum einen gebe es nicht gerade viele Veranstaltungen dieser Art für ihr Alter in der Region, sagt Annelies Bresler, zum anderen hat das Sportlerheim für beide eine ganz besondere Bedeutung. Schließlich ist eine Tanzveranstaltung der Single-Initiative im Jahr 2014 der Start für ihre Beziehung gewesen. „Der erste Blick am Tisch war Sympathie, ohne dass wir uns gekannt hätten“, erzählt Annelies Bresler. „Dann haben wir gemeinsam viel getanzt, uns nach der Veranstaltung einen Abschiedskuss gegeben und uns dann vier Wochen nicht mehr gesehen“, sagt die Zittauerin. Nach vier Wochen fand der nächste Tanzabend der Single-Initiative in Niederoderwitz statt.

Geschichten wie die von Annelies Bresler und Manfred Ullrich kennt Gerd Hänisch einige. Schließlich gehört der Olbersdorfer zu den Organisatoren der Tanzabende für ältere Alleinstehende, und das seit Anfang an. Dieser Anfang war im November 2007 – die Single-Initiative feiert also in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen, und das mit einer großen Party am Sonnabend im Sportlerheim Niederoderwitz. Gerd Hänisch erinnert sich noch gut an die Anfangszeit. „Wir wollten älteren Singles in der Region eine Möglichkeit geben, sich zu treffen und gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen“, sagt der Olbersdorfer. Bis dahin seien Interessierte immer nach Bautzen gefahren, wo es bereits eine ähnliche Veranstaltung gab. Doch das sei auf die Dauer zu anstrengend gewesen, vor allem die nächtlichen Heimfahrten, die immer ziemlich weit waren, so Hänisch. „So haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, solche Tanzabende bei uns zu veranstalten.“ Nach ersten Versuchen, unter anderem in Eibau, landeten Gerd Hänisch und die anderen Mitstreiter der Single-Initiative im Sportlerheim Niederoderwitz, wo sie in Wirt Michael Heinke schnell einen Unterstützer fanden. „Seitdem sind wir mit unseren Veranstaltungen in Niederoderwitz und haben es nie bereut“, sagt Gerd Hänisch. Mit den Jahren habe sich eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Wirt ergeben, erzählt der Olbersdorfer. „Wir sind ja kein Verein, sondern nur eine Initiative von Privatleuten“, so Hänisch. „Darum kümmern wir uns um die Werbung für die Veranstaltungen, der Wirt ums Programm und die Verköstigung.“

Die Tanzabende, die immer am ersten Sonnabend im Monat stattfinden, sprachen sich mit der Zeit herum. „Hatten wir anfangs 30 bis 40 Gäste, waren es zum fünfjährigen Jubiläum unserer Reihe 160“, sagt Gerd Hänisch. Mittlerweile sind es rund 100 Gäste im Alter von 50 bis 87, die die Single-Initiative zu ihren Tanzabenden begrüßen kann. Viele der Paare, die heute im Sportlerheim eine flotte Sohle aufs Parkett legen, haben sich auf eben diesem Parkett kennengelernt. Dabei gleichen sich die Schicksale vieler dieser Paare: Oft waren die Frauen und Männer zuvor jahrzehntelang verheiratet und haben nach dem Tod des Ehepartners einen neuen Lebensinhalt gesucht. Auch bei der 69-jährigen Annelies Bresler und ihrem 87-jährigen Partner Manfred Ullrich ist das so gewesen – und mit der Zeit eine innige Liebe gewachsen. „Wir haben uns bald abseits der Tanzveranstaltungen getroffen, sind zusammen in die Stadt oder ins Kino gegangen“, erzählt Annelies Bresler. Nach etwa einem halben Jahr sei dann der Zeitpunkt gekommen, sich näher kennenzulernen und den Partner jeweils der Familie vorzustellen. Annelies Bresler möchte das Zusammenleben mit Manfred Ullrich nicht mehr missen: „Dieses Gefühl ist der Wahnsinn. Egal, was wir zusammen unternehmen, es ist eine doppelte Freude. Das ist wie bei der ersten Liebe.“ Heute teilen sich beide den Alltag in Freud und Leid, sagt die Zittauerin. Zusammengezogen sind sie aber nicht: „Wir haben beide eigene Wohnungen“, so Annelies Bresler. Sie freut sich über diese Wendung in ihrem Leben: „Wir haben uns nicht gesucht und trotzdem gefunden.“

Am Sonnabend werden sie zur Jubiläumsveranstaltung der privaten Single-Initiative im Niederoderwitzer Sportlerheim alle wiedersehen, die alten und die neuen Bekannten. Dass sie zu dem Tanzabend gehen, steht für Annelies Bresler und Manfred Ullrich seit Langem fest. „Man kommt sich nirgendwo so nahe wie beim Tanzen“, sagt Annelies Bresler. „Für uns ist das jedenfalls immer wieder das Highlight.“

Zehn Jahre private Single-Initiative, Tanz im Sportlerheim Niederoderwitz, Ernst-Thälmann-Straße 3, 4. November, 19.30 Uhr, Interessierte, auch Paare, sind willkommen

zur Startseite