Motorsport Mit Schwung in die zweite Saisonhälfte Toni Koitsch kämpft am Wochenende um die Führung in der Formel Mondial.

Toni Koitsch in seinem Rennwagen. © Archiv/Dirk Westphal

Jetzt gilt es für den Döbelner Formalpiloten Toni Koitsch, wenn auf dem Masaryk-Ring des Automotodroms Brno die Formel Mondial in die zweite Saisonhälfte startet. Mit vier Siegen in Folge auf dem Sachsenring und in Oschersleben reist der 30-Jährige zu den Saisonläufen sieben und acht an, denen in Poznan und Most bis Oktober noch vier weitere folgen werden. Lediglich beim Auftakt in Most lief es beim Döbelner aufgrund von technischen Schwierigkeiten nicht optimal, sodass er die Führung im Gesamtklassement erst jetzt anpeilen kann.

„Wenn alles gut klappt, würde es aus eigener Kraft gehen“, sagte Koitsch, der im Zeittraining die Pole-Position holte. „Aber es sind ältere Autos und da steckst du nicht drin. Da kann es gut sein, wie es will. Wenn es nicht hält, kannst du nichts machen“, fügte er an. Diese Erfahrung machte einmal mehr sein Teamgefährte und Onkel Jörg Koitsch im ersten Training. Bei ihm lief es im bisherigen Saisonverlauf ordentlich, aber in Brno musste er seinen Estonia 25 nach wenigen Trainingsrunden mit Motorschaden abstellen. (DA/dwe)

zur Startseite