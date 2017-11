Mit Schwung in die Adventszeit Seit 20 Jahren schieben die Höckendorfer ihre Pyramide an. Vorlage war ein Miniformat.

Die Höckendorfer Pyramide ist auch nach 20 Jahren noch gut in Schuss. Für die Unterstützung beim Auf- und Abbau über all die Jahre hinweg wollen Heinz Morgenstern (von links), Gerhard Mitschke, Horst Grimmer und Klaus Lippert den Helfern einfach mal „Danke“ sagen. © Egbert Kamprath

Höckendorf. Fertig aufgebaut steht die Pyramide auf dem Höckendorfer Marktplatz. „Jetzt fehlt nur noch der Schnee“, sagt Heinz Morgenstern und lacht schallend. Vor gut einer Woche haben die Kameraden der Altersfeuerwehr die Holzkonstruktion mit zusammengebaut. Bereits zum 20. Mal wird am Sonnabend, um 17 Uhr, die Pyramide angeschoben.

Langsam und gemächlich drehen sich die großen Holzteller im Kreis und mit ihnen die Figuren, die darauf befestigt sind. Nahezu geräuschlos treibt der Motor, der im Sockel versteckt ist, die dreistöckige Pyramide an. Die Lampen am Gebälk, die in gläsernen Pyramiden stecken, leuchten allesamt so, wie sie sollen. Damit ist die Generalprobe bestanden – Horst Grimmer, Heinz Morgenstern, Klaus Lippert und Gerhard Mitschke von der Altersfeuerwehr sind zufrieden.

Die Pyramide hat ihr verstorbener Feuerwehrkamerad Horst Büttner, Tischlermeister in Höckendorf, gebaut, berichten die Männer. Als Vorlage diente die Pyramide in seinem eigenen Garten. Viel handwerkliche Arbeit war nötig, bis die überdimensional große Pyramide fertig war. Rund ein Jahr hat Horst Büttner daran gearbeitet. Über 300 Stunden steckte er in den Bau der Pyramide und die Figuren. Der Mittelstab ist 5,20 Meter lang und aus Buchenholz. Mit Sockel, Dach und Flügelrad ist die Pyramide fast sechs Meter hoch. Auf drei Etagen drehen sich traditionelle Weihnachtsfiguren aus dem Erzgebirge. Die Bergleute auf der unteren Etage erinnern an den Bergbau in Höckendorf. Nach Conrad von Theler reichen dessen Anfänge bis ins Mittelalter zurück. Horst Büttner hat die Bergbaugeschichte auf kleinen Tafeln aufgeschrieben und an der Pyramide befestigt. Die zweite Etage zieren die Räuchermännchen: Förster, Bäcker, Schneemann, Lehrer. Und auf der dritten Etage dreht sich die Kurrende. Alle Figuren sind zwischen 55 und 65 Zentimeter groß, bemalt wurden sie damals von dem Ehepaar Konrad aus Höckendorf. Der Elektrobetrieb Hans-Jörg Büttner half bei der Beleuchtung.

Nachdem alles fertig war, hat Horst Büttner die Pyramide der Gemeinde geschenkt. Im November 1998 wurde sie zum ersten Mal auf dem Marktplatz aufgestellt und kam bei den Höckendorfern gut an. „Von Anfang an war sie eine Bereicherung für die Gemeinde in der Advents- und Weihnachtszeit“, so empfand es Heinz Morgenstern. An der Pyramide beeindruckten nicht nur Bauweise und Größe. „Wir staunten nicht schlecht über den Antrieb und die Übersetzung zur Achse. Mit Mopedfelgen und Keilriemen war das gut durchdacht und hielt etliche Jahre durch“, sagt er. 2004 musste der Motor schließlich doch gewechselt werden. Heute hat die Pyramide einen Direktantrieb vom Motor zur Achse. Auch ein paar kleinere Holzteile mussten im Laufe der Zeit ersetzt werden, und die Figuren haben schon mehrmals einen neuen Anstrich bekommen. Aber im Großen und Ganzen steht die Pyramide immer noch so da wie damals.

Jedes Jahr kurz vor dem ersten Advent wird sie aus dem Lager, dem Trockenboden des Bauhofs, zum Marktplatz gebracht. Aus mehr als 100 Einzelteilen entsteht dann die Pyramide. Wo welches Teil genau hinkommt, ist mittlerweile reine Routine. Bis alles aufgestellt und wieder zusammengeschraubt ist, dauert es etwa drei Stunden. Und genau so lange dauert auch der Abbau. Ohne die Unterstützung der aktiven Wehr und die Hilfe des Bauhofs wäre das nicht zu schaffen, sagt Heinz Morgenstern.

Bis Anfang Januar wird sich die Pyramide und mit ihr die Figuren nun aber erstmal wieder drehen. Eine Zeitschaltuhr setzt sie vormittags in Gang, etwa 22 Uhr ist Schluss. Natürlich immer vorausgesetzt, das Anschieben am Sonnabend gelingt.

