Mit Schwung aus der Akku-Trinkflasche Die Zwickauer Pendix GmbH baut Nachrüst-Elektroantriebe für Fahrräder. Stehen bleiben will die Firma dabei aber nicht.

Thomas Herzog kommt gut voran: Mit Akku am Rad und mit seiner Firma Pendix GmbH, die in Zwickau nachrüstbaren Antriebe produziert. Seine Auftragsbücher sind voll. © Jürgen Lösel

Eigentlich, sagt Thomas Herzog, hat alles mit dem „Brummer“ angefangen. Das war der Name des ersten Rennwagens, mit dem ein Team der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) 2007 an der Formula Student teilgenommen hat. Die ist ein internationaler studentischer Konstrukteurs-Wettbewerb, bei dem das beste Gesamtpaket aus Technik, Kosten, Vermarktung und Schnelligkeit gewinnt. Der „Brummer“ hatte noch einen Einzylinder-Verbrennungsmotor von KTM – und landete auf dem Hockenheimring unter 58 Teilnehmern auf „einem Platz in den Vierzigern“, erzählt Herzog. 2010 aber startete bereits der „eHorst“, der erste Elektro-Rennwagen des WHZ-Racingteams. Und mittlerweile fahren die Zwickauer seit einigen Jahren in der Weltspitze der Formula Student mit – selbstverständlich elektrisch.

Diese Entwicklung ist Thomas Herzog wichtig. Vor allem, um klarzumachen, dass es sich bei der Pendix GmbH, deren Geschäftsführer der 33-Jährige ist, eben nicht um ein klassisches Start-up handelt, bei dem hippe junge Leute eine clevere Idee hatten. Obwohl, räumt Herzog ein, der Gedanke beim Pendix-Produkt „nicht ganz fern“ liege. Pendix produziert einen nachrüstbaren Elektroantrieb für Fahrräder. Mit dem, sagt der Diplom-Ingenieur, lassen sich mehr als 80 Prozent aller handelsüblichen Räder zum E-Bike machen.

Das Prinzip ist auf den ersten Blick einfach: Die zusätzliche Antriebskraft kommt aus einem Lithium-Ionen-Akku. Der verbirgt sich in einem knapp 30 Zentimeter langen Zylinder, der dort angebracht wird, wo andere die Trinkflasche haben. Nicht von ungefähr ist das Design der Akku-Einheit auch an eine Trinkflasche angelehnt. Sie speist den Motor – je nach Ausführung – mit 300 oder 500 Wattstunden, ist so für Reichweiten von bis zu 105 oder bis zu 160 Kilometern gut. Der Motor, der kein Getriebe hat, wird linksseitig in das Tretlager montiert und ist so nach Firmenangaben mit jedem Schalt- und Bremssystem kombinierbar. Werde das System – das ohne Montage ab 1 500 Euro kostet – ausgeschaltet, fahre sich das nachgerüstete Fahrrad wie ein herkömmliches Modell.

Wachstum nicht um jeden Preis

Statt des cleveren Geistesblitzes steckt hinter der Pendix-Entwicklung ausgereiftes ingenieurtechnisches Know-how. Die fünf Firmengründer kennen sich alle aus der Konstruktionsarbeit für die Formula Student – und bauten nach dem Studium erst einmal ein Unternehmen auf, das Elektromotoren, Steuergeräte und Prototypen für die Autoindustrie entwickelt. Zu den Kunden zählen etliche große Namen der Branche, auch für das eine oder andere sehr prestigeträchtige Rennsport-Projekt steuerten die Zwickauer ihren Teil bei. Zu Details will Thomas Herzog ausdrücklich nichts sagen – nur so viel: „Bis 2012 hatten wir mit dem Thema Fahrrad überhaupt nichts zu tun.“

Dann aber kam der Entwicklungsauftrag eines Fahrradherstellers, der für ein Flottenprojekt seine Gefährte elektrisieren wollte. „Wir haben den Markt sehr genau analysiert und festgestellt, dass noch ein Antriebssystem fehlt, das einfach zu integrieren ist“, so Herzog. Ende 2013 wurde die Pendix GmbH gegründet. Den Durchbruch brachte im August 2014 die Fahrrad-Fachmesse Eurobike, bei der das Pendix-Team mehrere Tausend Vorbestellungen für seinen Antrieb verbuchen konnte. Dass das System wenig später auch noch mit dem sächsischen Staatspreis für Produktdesign ausgezeichnet wurde, ging in den Vorbereitungen für den Serien-Anlauf fast ein wenig unter. Die Pendix-Systeme werden ausschließlich über Fachhändler verkauft. Seit August 2015, dem offiziellen Marktstart, hat das Unternehmen gut 7 000 Nachrüst-Antriebe in den Markt gebracht. In diesem Jahr sollen es noch einmal so viele werden. Auch hier unterscheidet sich Pendix von einem klassischen Start-Up: Das Unternehmen ist sehr solide finanziert. Das Know-how der Gründer dürfte ein Argument dafür gewesen sein, dass der Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS) fast von Anfang an bei Pendix investiert ist, und für die Unterstützung der Markteinführung einen siebenstelligen Betrag lockermachte. Beteiligt sind unter anderem auch die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen und die AS Vantage Holding aus der Pfalz, zudem halten auch die Gründer, die alle in der Firma mitarbeiten, Anteile. Sie alle eint, dass es „nicht um Wachstum um jeden Preis geht“, so Herzog.

Verantwortung fürs Hier und Jetzt

Gleichwohl ist die Entwicklung durchaus beeindruckend: Mittlerweile hat Pendix 32 Mitarbeiter, von denen ein großer Teil in Wilkau-Haßlau bei Zwickau die Antriebe produziert. Im Gegensatz zur Konkurrenz aus Fernost kommen gut 80 Prozent der verbauten Komponenten aus Deutschland, mehr als 20 Lieferanten sind in der näheren Umgebung angesiedelt – und bewusst deshalb ausgewählt. „Da geht es zum einen um die Qualität, zum anderen aber auch um die Verantwortung für die Region“, sagt Herzog.

Schon im zweiten Geschäftsjahr habe der Umsatz im „einstelligen Millionenbereich“ gelegen. „Das ist nicht so schlecht“, findet Herzog. Rund 300 Fachhändler vertreiben die Pendix-Antriebe derzeit, ein gutes Drittel soll in diesem Jahr dazukommen. Auch die Zahl der Flottenkunden und Fahrradhersteller, die die Pendix-Antriebe einbauen, soll wachsen. Parallel läuft die Internationalisierung. „Räder mit Pendix-Antrieb fahren inzwischen bestimmt auf jedem Kontinent“, sagt Herzog lächelnd. Offizielle Distributoren gibt es neben Österreich und der Schweiz derzeit in Tschechien, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Dänemark und den Niederlanden.

Was mit dem „Brummer“ angefangen hat, soll indes nicht beim Fahrrad stehen leiben. Langfristig will Herzog Pendix als „führenden Antriebshersteller unterhalb des Automobils“ etablieren. Schließlich gehöre die Zukunft der „Mikromobilität“ – und was immer es dabei für Fahrzeug-und Transportkonzepte gebe, könnte mit einem Pendix-Antrieb in Schwung kommen.

