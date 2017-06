Mit Schwesternpower auf Pokaljagd Lea und Lara Dörschel aus Geißlitz vertreten die Riesaer Cheerleader als Double Dance Team. Eine Erfolgsstory.

zurück Bild 1 von 2 weiter Lea (li) und Lara Dörschel sammeln als DubleDanceDuo in dieser Saison fleißig Pokale. © Thomas Riemer Lea (li) und Lara Dörschel sammeln als DubleDanceDuo in dieser Saison fleißig Pokale.

Beim jüngsten Wettkampf in Ilsenburg hatte auch Bruder Leon seine Premiere im Team der Riesaer Cheerleader. Doch eine Dreier-Riege der Geschwister wird wohl eher die Ausnahme bleiben.

Sie sitzen entspannt auf der heimischen Terrasse. Das Schuljahr ist geschafft. „Mein Zeugnis ist o.k.“, sagt Lara Dörschel. Mama Annegret zwinkert mit den Augen und lächelt. „Ich bin Drittbeste in meiner Klasse“, ergänzt die 14-jährige Achtklässlerin schnell. Schwester Lea hat die 11. Klasse am Gymnasium in Großenhain mit 1,7 abgeschlossen. Wieder ein Jahr bis zum Abi geschafft. Und jetzt endlich Ferien.

Doch halt. Der 8. Juli ist schon dick im Kalender markiert. Dann werden Lea und Lara wieder als „Traumpaar“ über die Matte schweben – bei den „BayernCheerMasters“ in Nürnberg. In der fränkischen Metropole will Lara beim Individual und das Duo beim Senior Freestyle Double Dance an die Erfolge dieser Saison anknüpfen.

Der Riesaer Cheerleaderverein – das ist ihre zweite Heimat. Zweimal pro Woche trainieren sie dort selbst, ebenso oft sind sie bereits selbst Trainerinnen bei den Jüngsten, den „PeeWee’s“. Natürlich haben Lea und Lara ebenfalls dort klein angefangen. 2008 war das. „Wir haben damals für Lara etwas Sportliches gesucht“, erzählt Annegret Dörschel. Dass die Wahl dann auf Cheerleading fiel, hatte etwas mit der Arbeit von Vater Rene bei der Großenhainer Lebenshilfe zu tun. Bei einem dortigen Sommerfest traten Riesaer Cheerleader auf – und der Funke sprang über.

Mit Folgen fürs Familienleben. Wegen des Altersunterschiedes hätten die Schwestern eigentlich in unterschiedlichen Gruppen auftreten und trainieren müssen. Doch die tägliche Fahrerei zwischen Geißlitz und Riesa wäre dadurch um viele Kilometer und Stunden erweitert worden „Also ist Lara sozusagen mit Lea hochgewechselt“, sagt „Taxi-Chefin“ Annegret Dörschel. Die Mama war es auch, die ihre beiden Mädels zunehmend zu gemeinsamen Auftritten animierte. „Ich habe das ein bisschen gepusht“, gibt Annegret Dörschel unumwunden zu. Beim Christmas-Cup 2011, einem der größten jährlichen Highlights für sächsische Cheerleader, schlug dann die „Geburtsstunde“ des DoubleDanceTeams Dörschel. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

Es ist der Gleichklang der Bewegung, die absolute Harmonie und Synchronität, die den DoubleDance ausmachen. Auf den ersten Blick kaum vorstellbar, dass die „ungleichen Schwestern“ sportlich derart erfolgreich sind. Hier Lea – die Nachdenkliche, Abwägende, Ältere. Dort Lara – die Spontanere, Draufgängerische, etwas Lebhaftere. Sie hatte sich einst zu Weihnachten gewünscht, dass sie zu Meisterschaften fahren, wo sie sich „ausprobieren“ können.

Alles, fast alles ordnet sich seitdem unter. Mal ein Training aus Bequemlichkeit auslassen, kommt nicht infrage. Wenn andere sich mit Freunden treffen, herrscht bei Dörschels „Schwesternpower“ zusätzlich zu den Trainingseinheiten in der Riesaer Halle. „Man arbeitet stets an sich selbst“, gesteht Lea. Dazu gehört, dass zwar Lara, die Jüngere, für die Choreografien sowohl für den DoubleDance als auch den Individual zuständig ist. Doch Lea ist dabei der beste Kritiker. Denn so eine Choreografie muss vom Grund her passen, um später immer ein bisschen erweitert zu werden. Alles muss stimmen: die Musik, die im Internet erworben wird und „nicht ganz billig ist“. Die Kleidung, die auf den Auftritt abgestimmt sein soll, aber immer auch die Farben des RCV enthalten muss. Darauf legen Dörschels großen Wert, denn dem Verein verdanken sie vieles. Nicht immer sind die Schwestern sofort einer Meinung. „Aber es gibt keinen Zickenkrieg bei uns“, sagt Mama Annegret lächelnd. Im Gegenteil: Sich auseinanderzusetzen, „ist gut für unsere Schwesternbeziehung“, erklärt Lea mit ernst-verschmitzter Miene.

Die Erfolge haben sich vor allem in diesem Jahr eingestellt. Beim Christmas-Cup gab es die Plätze 3 (Double) und 1 (Individual Lara). Von ihrem 6. Platz bei 14 teilnehmenden Paaren bei der SKM in Bonn „waren wir selbst überrascht“. Bei den SouthernClassic in Haar bei München waren sie sowohl als Duo als auch Individual nicht zu schlagen. Bei den Harzer Cheer-Open in Ilsenburg vor knapp drei Wochen waren Lea und Lara eigentlich nur als PeeWee-Trainer ihres Vereins mitgereist. Doch „nebenbei“ gab es auch hier zwei Siegerpokale. Dann der größte Coup vor zwölf Tagen in Koblenz: Bei den dortigen SummerCheerMasters wurden die amtierenden Deutschen Meister bezwungen. „Ich bin so stolz auf meine Mädels“, schrieb Annegret Dörschel gleich danach überschwänglich bei Facebook. Ihre Töchter schwärmten auf ihre Weise von dem Event. „Beim Double Dance ist alles sehr persönlich. Da gibt es keine Gegner, sondern alle sind Freunde.“

Sind Lea und Lara Dörschel nun ein Traumpaar unter den Cheerleadern? Leas Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. „Ja, in der Harmonie sind wir das.“ Lara springt sofort auf den Zug auf: „Das ist Schwesternpower!“ Ja, es ist wohl dieses Miteinander, das den Erfolg ausmacht. Mittendrin stets Mama Annegret. Fahrerin, Betreuerin, Trösterin, Friseurgehilfin, Make-up-Beraterin – alles in Personalunion. „Wenn sie sich vor dem Auftritt die Haare machen und schminken, dann steh ich immer zwischen den Beiden“, sagt sie schmunzelnd. Inzwischen hat das Trio Routine darin. Eine Stunde dauert die „Schönheitskur“ – das klingt vernünftig.

In Ilsenburg gab es jüngst sogar Dörschel-Cheerleading im Dreierpack. Denn auch Bruder Leon (10) mischt seit einiger Zeit bei den PeeWees mit. „Es war eine familiäre Entscheidung, dass er sich ausprobieren kann“, sagt Annegret. „Leon wollte das schon seit Jahren machen.“ Vater Rene wurde dabei offenbar überstimmt. Der ehemalige Fußballer sieht es naturgemäß lieber, wenn der Sohn dem runden Leder nachjagt. Das tut Leon auch beim Großenhainer FV. Doch Cheerleading hat für ihn gleichfalls seine Vorzüge. „Da kriegt man immer so schöne Pokale.“ Bei seinem ersten Wettkampf in Ilsenburg gab es für das Team einen Pokal für alle. Leon hat trotzdem seine eigene Trophäe, käuflich erworben von der Mama. Die anschließende Pyramide mit seinen Schwestern wird indes wohl die Ausnahme bleiben. „Eine Dreier-Riege? Vielleicht mal bei einem Spaßwettkampf“, glauben Lea und Lara.

Ein gutes Jahr wird man die „Schwesternpower“ noch auf den Matten sehen. Dann trennen sich die Wege des Dream-Teams – zumindest für ein Jahr. „Ich werde nach dem Abitur ein Jahr in die USA als Au-pair gehen“, kündigt Lea an. Für Lara steht fest: „Ich mache auf jeden Fall weiter.“ Schließlich hat sie ja das zweite Standbein beim Individual. Den Gedanken, vielleicht mit einer anderen Partnerin aufzutreten, wischt sie vom Tisch. „Lea und ich sind das Team – Schwesternpower eben.“

