Mit schwarzen Enten zum Kreismeistertitel Susan Andersch züchtet seit sieben Jahren Cayuyaenten. Doch damit ist jetzt Schluss. Sie hat sich umentschieden.

Susan Andersch von den Harthaer Geflügelzüchtern ist mit ihren Cayuyaenten Kreismeisterin beim Wassergeflügel geworden. Die schwarzen Enten stammen aus Südamerika und zeichnen sich durch ihr samtiges, smaragdgrünes Gefieder mit violettem Schimmer aus. © Dietmar Thomas

Mit ihren schwarzen Cayuyaenten, einer Rasse aus Nordamerika, hat Susan Andersch vom Harthaer Rassegeflügelzüchterverein den Kreismeistertitel beim Wassergeflügel geholt. Darauf ist sie sehr stolz. Denn es ist ein würdiger Abschied von dieser Zucht. Künftig will Susan Andersch Fränkische Landgänse züchten. „Ich musste mich platzbedingt entscheiden. Es tut mir schon leid. Immerhin habe ich mit den schwarzen Enten in der Vergangenheit zwei Kreismeistertitel und vier Vereinspokale gewonnen“, so die Züchterin.

Die Cayuyaenten zeichnen sich durch samtiges, smaragdgrünes mit violettem Schimmer abgesetztes, schwarzes Gefieder aus. Der Erpel trägt zudem eine Lockenfeder. Die Züchterin legt viel Wert auf den Glanz des Gefieders und die Haltung. Das sei züchterisch und durch das Futter zu beeinflussen. „Meine Enten sind vegan. Sie essen nur Getreide“, sagte Susan Andersch. Sie zog wegen der Liebe aus der Stadt auf das Land. „Und zum Landleben gehört auch die Tierhaltung. Mein Schwiegervater hat Legegänse und ich habe mich auf einem Geflügelmarkt in die Cayuyaenten verliebt und sie gleich mitgenommen“, erzählte die Züchterin. Sie stellte 14 Tiere zur Kreis-Rassegeflügelausstellung im Harthaer Flemmingen aus. Knapp 300 weitere Tiere waren bei der gut besuchten Schau zu sehen.

Die Preisträger zurück 1 von 6 weiter Zur Kreis-Rassegeflügelausstellung in Hartha wurden folgende Kreismeister ermittelt: Wassergeflügel: Susan Andersch Hühner: Wolfgang Lehmann Zwerghühner: Hans Oder Tauben: Manfred Heinze Jung-Kreismeister: Vanessa und Marvin Milnikel Die Wanderpokale gingen an: Susan Andersch, Wolfgang Lehmann, Manfred Reiche und Dieter Dubiel Die Pokale des Bürgermeisters erhielten: Dieter Tiel und Liane Manke. Die Bundesmedaille bekam Hans Oder aus Dürrweitzschen für seine Kollektion Zwerg-Italiener goldfarbig. Das Prädikat „vorzüglich“ erreichten Dieter Dubiel mit Zwerg Welsumer, Helmut Rehe mit den Deutschen Modeneser Magnani sowie Helga und Rudolf Brühl mit ihrer Luchstaube.

Vereinsvorsitzender Hans-Günther Sachse eröffnete die Ausstellung. Vereinsmitglied und Pressewart Lutz Witt thematisierte in seiner Ansprache Themen wie die Vogelgrippe und die Landflucht. „Die jüngeren Leute fehlen auch in den Vereinen. Die Jugendgruppen waren früher einmal sehr stark. Jetzt gibt es sie so gut wie nicht mehr. Wir hoffen, dass die Leute, die sich für Grundstück und ein Haus entscheiden, auch wieder der Geflügelhaltung widmen“, so Witt. Allgemein sei der Wunsch zur Tierhaltung sehr groß. Doch die sei sogar auf dem Land manchmal nicht ganz einfach. „Aber Tiere gehören nun einmal zum Land“, so Lutz Witt. Diese Ansicht vertritt auch Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Aufgrund des nicht unerheblichen Zuzuges von jungen Leuten in die Dörfer hegt er die Hoffnung, dass der eine oder andere sich auf die traditionelle Tierhaltung und Züchtung besinnt.

Als Höhepunkt im Zuchtjahr bezeichnet der erste Beigeordnete des Landrates Dr. Lothar Beier die Kreisausstellung. Es sei schön, dass die Züchter die Rassenvielfalt und Schönheit der Tiere erhalten und sie auch der Öffentlichkeit präsentieren.

„Wir wollen zeigen, dass wir naturnah und traditionell züchten“, sagte Vereinsmitglied Gunther Bauch. Und das ist mit der Schau gelungen. Zu deren Gelingen trugen nicht nur die Vereinsmitglieder bei. Romy Hering (19) und ihr Freund Robert Wagner, verkauften die Lose und die Frauen in der Gockelklause sorgten für das kulinarische Wohlergehen der Gäste.

Zu ihnen gehören jedes Jahr drei Herren aus Hartha und einer aus Bayreuth, die sich am Vormittag zunächst die Ausstellung ansehen, Lose ziehen, und dann bis zum Abend in der Gockelklause Skat spielen.

zur Startseite