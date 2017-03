Mit Schulz macht’s wieder Spaß David Horbaschk ist mit 14 in die SPD im Landkreis Görlitz eingetreten und hat bittere Zeiten erlebt. Nun spürt er frischen Wind.

David Horbaschk und „Pop-Star“ Martin Schulz vor der Erinnerungswand der Görlitzer SPD-Geschäftsstelle. © nikolaischmidt.de

Als er anfing, hörte es gerade auf. David Horbaschk war gerade 14 Jahre jung, und die Bundestagswahl war in vollem Gange. Wie es ausgehen würde, war noch nicht abzusehen. Aber David Horbaschk hatte das Gefühl, sich einmischen zu sollen. So machte er etwas ziemlich Verrücktes, zumal für einen heranwachsenden jungen Mann im Dörfchen Gablenz bei Weißwasser. Er trat in die SPD ein. Dass SPD-Kanzler Schröder dann gegen die Christdemokratin Angela Merkel verloren hat, war für den Neueinsteiger nicht so schön. Aber es war ja nicht abzusehen, dass das Tal so tief und weit werden würde. Nun ja, immerhin gab es in der Nachbarschaft, in Weißkeißel, noch einen echten Minister mit SPD-Parteibuch. Doch auch Thomas Jurk durfte in der ersten schwarz-roten Koalition in Sachsen nur bis 2009 mitregieren. Dann war es für die die SPD auch hier erst mal wieder duster.

Jetzt ist auf einmal alles ganz anders. David Horbaschk hat zum ersten Mal seit Langem nicht mehr das Gefühl, zu einer zwar ehrwürdigen und traditionsreichen, aber doch irgendwie nicht so bedeutenden Minderheit zu gehören. Als die Sozialdemokraten am vorigen Sonntag in Berlin auf einem Sonderparteitag ihren neuen Vorsitzenden wählten, war David Horbaschk als Zuschauer mit dabei. Und plötzlich fühlt sich für ihn alles ganz anders an.

Ein paarmal schon hat er Zettel verteilt, Plakate geklebt und Menschen lächelnd ein Wahlkreuz für die SPD empfohlen, und am Ende stand in den Schlagzeilen dann etwas wie „historisch schlechtes Ergebnis“. Nun gut, seine Partei regiert in Dresden und in Berlin mit. Aber verstellt den Blick darauf, dass in Sachsen zuletzt gerade mal zwölf Prozent der Wähler für die SPD votierten. Und jetzt?

Jetzt rollt er zufrieden ein Plakat auf dem Beratungstisch in der SPD-Geschäftsstelle in der Görlitzer Salomonstraße aus. Das Motiv ist wenig überraschend: Martin Schulz. Die Art der Darstellung überrascht hingegen schon ein wenig. In Pop-Art-Manier ist das Gesicht des neuen Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten mit Blau- und Rottönen verfremdet. Darunter vier große Blockbuchstaben, die David Horbaschk ziemlich witzig findet: MEGA. Mega heißt in seiner Generation so viel wie „super“, und hier ist es zugleich eine Spitze gegen den politischen Feind per se. Wo Donald Trump „Make America Great Again“ posaunte, halten junge Schulz-Fans ein „Make Europe Great Again“ dagegen. Ja, die kommenden Monate werden Spaß machen, ahnt David Horbaschk, der trotz aller Niederschläge in den vergangenen zwölf Jahren nie auf die Idee gekommen ist, er könnte damals vielleicht in die falsche Partei eingetreten sein.

Witzig und ironisch müsse so ein Wahlkampf heute sein, sagt er und freut sich, dass Martin Schulz die Fantasie ganz vieler junger Leute beflügelt. Mit einem Grinsen klappt er seinen Rechner auf und klickt ein munteres Liedchen mit Marschmusik hervor: Der Schulzzug, ja, der rollt ...

Albern, aber vergnügt. Das gab’s lange nicht in der SPD. Ja, es sei ein Phänomen, dass dieser Typ, der von den Idealen der Werbeindustrie optisch erst mal ziemlich weit entfernt ist und irgendwie aus einer anderen Zeit zu stammen scheint, gerade bei jungen Leuten wie ihm so gut ankommt. „Aber es ist so“, betont David Horbaschk. Nicht obwohl, sondern weil der Neue etwas ganz Altes, beinahe Historisches verkörpert: die richtige Sozialdemokratie für den kleinen Mann.

David Horbaschk mag es, dass Martin Schulz kein so glattes Geradeaus-Leben hat. Er selbst fühlt sich auch nicht so geradeaus. Nach dem Realschulabschluss machte er eine Ausbildung als Zugbegleiter bei der Bahn, musste dafür in Frankfurt am Main arbeiten. Obwohl er gerne mit Menschen arbeitet, blieb er nach der Ausbildung nur ein halbes Jahr bei der Bahn, kehrte nach Sachsen zurück, machte ein „freiwilliges Soziales Jahr“ bei der Landeszentrale für Politische Bildung.

Mittlerweile verdient der 26-Jährige sogar sein Geld mit der Politik. Seit zwei Jahren arbeitet er im Büro des Bad Muskauer SPD-Landtagsabgeordneten Thomas Baum mit. Bürgergespräche und die Arbeit mit den Medien sind seine Aufgaben. Mittleweile hat er auf dem Abendgymnasium in Dresden sein Abitur gemacht – dabei ärgert er sich über sich selbst, wenn er sagt, er habe erst einmal „nur“ einen Realschulabschluss gemacht. „Ich hatte immer das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen“, sagt er. Nun möchte er selbst demnächst studieren: Geschichte oder Kommunikationspsychologie. Aber irgendwann selbst Berufspolitiker werden? Nein, das kann sich David Horbaschk nicht vorstellen. „Ich kann keine Reden halten“, sagt er. „Dazu bin ich viel zu nervös.“ Aber noch etwas hat ihn abgeschreckt in den vergangenen zwei Jahren, seit er im Landtag arbeitet: „Dieser Hass, der den Vertretern der Politik entgegenschlägt.“ Vor ein paar Monaten in der Straßenbahn in Dresden „hat mir ein Mann einfach so gegen die Stirn geschlagen“, weil er einen Anstecker mit dem Spruch „Flüchtlinge willkommen“ trug. „Das war nicht wirklich schlimm, aber mich erschreckt diese Aggression.“

Vielleicht wird es ja jetzt besser. Mit Martin Schulz, dem nicht so glatten und akademischen neuen SPD-Chef. Auf diesen Wahlkampf freut sich David Horbaschk.

