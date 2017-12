Mit Schreckschusswaffe in der S-Bahn bedroht Die Bundespolizei sucht Zeugen zu dem Ereignis kurz vor Weihnachten in der Nähe von Meißen. Auch für Dresden sucht die Polizei Zeugen.

In der S-Bahnlinie 1 war es kurz vor Weihnachten im Bereich Meißen zu „einem mutmaßlichen Bedrohungsszenario“ gekommen, wie die Bundespolizei informiert, © SZ-Archiv/St. Unger

Dresden/Meißen. Bereits am Freitag, dem 22. Dezember, kam es gegen 19.15 Uhr in der S-Bahnlinie 1 im Bereich Meißen, zu einem mutmaßlichen Bedrohungsszenario, so die für die Bahn zuständige Bundespolizei. Ein männlicher Fahrgast wurde aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus offenbar mit einer Schreckschusswaffe bedroht, daraufhin verließ dieser den Zug.

Die offensichtlich alkoholisiert auftretenden drei männlichen Personen stiegen in Schöna in den Zug und fuhren bis zum Endbahnhof in Meißen-Triebischtal. Alle drei trugen markante schwarze, in Rot und Weiß abgesetzte Basecaps mit der Aufschrift „ROTAX“.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe und fragt: Hat jemand die Tathandlung gesehen und kennt die Personen? Wer befand sich in der betreffenden S-Bahn, hat etwas beobachtet oder kann andere Hinweise geben? Wem sind die Personen im Stadtgebiet Meißen auf Freitag noch aufgefallen?

Der zweite Fall ereignete sich am Heiligen Abend in der Zeit von 11 bis 16.30 Uhr. In diesem Zeitraum drangen bisher unbekannte Täter in mehrere Objekte an der Zwickauer Straße in Dresden ein. Betroffen waren das Eisenbahnmuseum und zwei angrenzende Firmen. Die Schadensaufnahme ist noch nicht abgeschlossen, deshalb kann auch noch keine genaue Schadenshöhe beziffert werden.

Die Bundespolizei bittet auch hier um ihre Mithilfe und fragt: Hat jemand die Tathandlung beobachtet und kennt die Personen? Wer befand sich Heiligabend in benannter Zeit im Bereich des Tatorts, an der Zwickauer Straße, hat etwas Auffälliges beobachtet oder kann andere Hinweise geben? Wem sind Personen oder Fahrzeuge am Tatort aufgefallen? Wer hat Personen mit Diebesgut (Lebensmittel, Getränke) oder Werkzeugen gesehen? Bitte unter der Rufnummer 0351 815020 bei der Bundespolizei Dresden melden. (SZ)

