Mit Schneeschuhen und Fahrrad durch Schweden

Fast vier Monate reiste der Fotojournalist Jürgen Schütte durch das Land der Elche, Rentiere und Wikinger. Hoch im Norden Schwedens startet er in Lappland mit Schneeschuhen, Skiern und Pulkas. Nach drei Wochen setzt Jürgen Schütte seine Fahrt durch Schweden auf dem Fahrrad fort. Er besucht Stockholm und folgt dem Götakanal bis nach Smaland und zum sogenannten „Glasreich“. In der alten Wikingerstadt Foteviken tauscht der Abenteurer das Fahrrad gegen ein Faltboot, paddelt nach Dänemark und entlang der Küste bis nach Nystedt.

In seiner Live-Multivisionsshow berichtet Jürgen Schütte über seine Reiseerlebnisse und zeigt Schweden als ein beeindruckendes „Land der Kontraste“. Er ist zu Gast am Sonnabend, 3. Februar, um 17 Uhr im „O“ von Oschatz sowie am Sonntag, 4. Februar, um 17 Uhr im Kino Riesa. Karten für 12 Euro gibt es dafür in der Oschatz-Information und im Filmpalast Riesa. (SZ)

